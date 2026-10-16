Seară magică pentru echipele italiene în Europa League. Un puști de 19 ani a semnat un hat-trick și a stabilit un record pentru AC Milan, care a învins categoric. Totodată, Juventus a răsturnat scorul și a smuls victoria în prelungirile meciului cu Celta, fiind pe primul loc în clasamentul general.

Alphadjo Cisse este numele noului star de la AC Milan. Atacantul italian, cu părinți originari din Guinea, a marcat trei goluri aproape identice în meciul cu Salzburg. Puștiul de doar 19 ani a fost omul potrivit la locul potrivit, punctând din fața porții în minutele 15,32 și 49. Cisse este cel mai tânăr italian, care reușește un hat-trick într-o competiție europeană majoră. AC Milan a câștigat pe terenul austriecilor cu 4 la 0, după ce Goncalo Ramos a marcat și el.

Milan a acumulat primele 3 puncte, după înfrângerea din etapa de debut. În schimb, Juventus a bifat a doua victorie, într-o manieră spectaculoasă. Torinezii s-au trezit sub un asediu în debutul confruntării cu Celta, care a avut nevoie de 18 minute pentru a înscrie pe teren propriu prin Hugo Alvarez. Uriașul din vârful ofensivei, neamțul Nick Woltemade, a profitat de o greșeală și a egalat în minutul 58. În prelungirile confruntării, Juventus a dat lovitura. Un alt atacant al italienilor, Randal Kolo-Muani, a reluat o centrare printre picioarele portarului.

Juventus a câștigat cu 2 la 1, așa că a preluat conducerea clasamentului unic, având șase puncte și cel mai bun golaveraj. Tot șase puncte au alte nouă echipe, departajate de numărul golurilor marcate și încasate. Bayer Leverkusen ocupă treapta secundă după victoria, scor 4 la 0, cu Lech Poznan. Podiumul este completat de Benfica Lisabona. În unul dintre duelurile cap de afiș, lusitanii au învins cu 4 la 1 pe Estadio da Luz adversarii de la Celtic. Jhon Duran și-a trecut în cont dubla, iar Bah și Pavlidis câte un gol.

Tot ieri, moldoveanul Oleg Reabciuk a debutat la Anderlecht. Fundașul stânga a avut o transversală pe parcusul meciului, iar în prelungiri a trăit un coșmar. În timp ce cădea, mingea l-a lovit în mâini, iar arbitrii au dictat penalty, după ce au văzut reluările câteva minute. Dinamo Zagreb a smuls victoria cu 1 la 0, după ce Beljo a marcat din penalty, așa că Anderlecht are două înfrângeri până acum. În aceeași situație se află Olympique Marseille. Clubul francez de tradiție a cedat acasă cu 0 la 1 în fața celor de la Olympiacos.

Marseille a pierdut 6 dintre primele 8 meciuri ale sezonului, fiind cel mai prost start de stagiune din ultimii 57 de ani. Bruno Genesio a preluat conducerea echipei vara, dar deja riscă să fie demis.