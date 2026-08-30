O nouă prestație magică, marca Lionel Messi. Unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile a făcut spectacol în liga nord-americană de hochei, marcând patru goluri și oferind o pasă decisivă pentru Inter Miami. Campioana în exercițiu a spulberat-o pe Montreal Impact.

Vedeta cluburilor Real Madrid și Manchester United, Casemiro, care a ajuns în această vară la Inter Miami liber de contract, a înscris primul gol pentru echipa americană. Lovitura sa cu capul a deblocat tabela de scor în minutul 20. Contrar așteptărilor, Montreal a egalat peste un sfert de oră. Echilibrul a rezistat doar trei minute, deoarece Messi a înscris dintr-o lovitură liberă, fiind ajutat și de devierea unui adversar. Până la pauză, superstarul argentinian ar fi putut să mai marcheze, dar a lăsat tot spectacolul pentru actul secund. În minutul 52, a luat mingea la marginea careului și a dus-o pe lângă mai mulți adversari, șutând cu piciorul drept.

A urmat o perioadă în care Montreal Impact a încercat să reducă din diferență. Canadienii au capitulat pe final. Din minutul 80 și până la ultimul fluier al arbitrului, Montreal a încasat patru goluri. Mai întâi, Leo Messi l-a lansat perfect pe Luis Suarez, ca pe vremuri când ambii jucau la FC Barcelona, iar apoi Messi a primit o pasă de la conaționalul său Rodrigo de Paul și a învins portarul advers cu o scăriță elegantă. Puștiul de 18 ani, Alexander Shaw, a înscris și el, iar cireașa de pe tort a fost un nou gol fabulos al lui Lionel Messi. Căpitanul echipei a trimis mingea în plasă din lovitură liberă.

Așadar, Messi a încheiat partida cu patru goluri și un assist, fiind pentru a opta oară în carieră când reușește un poker într-un meci. Inter Miami a învins penultima clasată a Conferinței de Est cu un incredibil 7 la 1, ocupând locul doi în tabelă. Iar Leo Messi nu încetează să uimească și la 39 de ani. Cel mai bun jucător și golgheterul sezonului trecut a avut o vară complicată.

La Cupa Mondială a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști, dar a pierdut finala, iar la început de august și-a pierdut tatăl. A revenit pe teren și are trei etape la rând în care marchează, este lider al clasamentului golgheterilor, cu 18 goluri în 19 partide, și se află în cursa spre 1000 de reușite în carieră. Acum, are 927 de goluri marcate și chiar dacă nu este o goană declarată, fanii compară datele cu cele ale rivalului de o viață, Cristiano Ronaldo. Portughezul, cu doi ani mai mare, are cu 51 de goluri mai multe.