Neymar, cel mai bun marcator din toate timpurile al naționalei de fotbal a Braziliei, se află în lotul preliminar al selecționerului Carlo Ancelotti pentru meciurile amicale cu Franța (26 martie) şi Croația (1 aprilie), transmite L'Equipe, scrie flashscore.ro.

Chinuit de accidentări după plecarea sa de la PSG la Al-Hilal, în mercato din vara anului 2023, golgheterul all-time al Selecao, cu 79 de goluri în 128 de apariții, nu a mai purtat tricoul naționalei Braziliei din 18 octombrie 2023 (înfrângere cu 0-2 în fața Uruguayului), data la care a suferit o ruptură de ligamente încrucişate.

Revenit după o altă accidentare la genunchi, mijlocaşul ofensiv în vârstă de 34 de ani, care joacă acum pentru Santos, clubul brazilian la care s-a format, a revenit pe teren pe 16 februarie. Autor al unei duble împotriva lui Vasco da Gama, Neymar îşi menține speranța că va participa la Cupa Mondială din această vară (11 iunie - 19 iulie). Acesta este un ultim obiectiv major pentru brazilian, care a menționat deja posibilitatea de a se retrage la sfârşitul anului.

Potrivit ziarului brazilian O Globo, fostul jucător al Barcelonei şi al lui PSG este inclus în lotul extins al lui Carlo Ancelotti pentru meciurile finale de pregătire pentru Cupa Mondială, pe care Selecao le va juca la Boston (SUA) împotriva Franței, pe 26 martie, şi Croației, pe 1 aprilie. Acesta este un prim pas semnificativ pentru Neymar, care a fost convocat inițial de Ancelotti în august 2025, înainte de a deveni indisponibil din cauza unei accidentări la coapsă suferite cu câteva zile înainte de anunțarea lotului.

Italianul Ancelotti, care a preluat naționala Braziliei în mai 2025, va anunța lotul final luni, 16 martie. Înainte de aceasta, el va călători marți seară la Mirassol pentru a-l urmări pe jucătorul de la Santos FC în acțiune într-un meci de campionat. Dacă va rămâne apt până lunea viitoare, Neymar ar putea profita de accidentarea gravă a compatriotului său Rodrygo pentru a-şi asigura un loc în lotul brazilian care va călători în Statele Unite la sfârşitul lunii.