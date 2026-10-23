Clubul de tradiție al fotbalului moldovenesc, Zimbru Chișinău, riscă să dispară. Galben-verzii sunt obligați de Tribunalul de Arbitraj Sportiv să achite despăgubiri în valoare de peste un milion de euro lui Donny van Iperen, fotbalistul olandez care a căzut inconștient în timpul unui meci din 2022 și a ajuns în comă. Proprietarul Nicolae Ciornîi spune că suma este prea mare și ar face imposibilă supraviețuirea clubului, iar singura soluție este negocierea cu familia jucătorului, dar și donațiile din partea fanilor.

Nicolae CIORNÎI, PROPRIETARUL CLUBULUI „ZIMBRU CHIȘINĂU”: „ Noi la așa ceva nu ne-am așteptat și, desigur, că hotărârea CAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv) nu este corectă. Mie mi se pare că familia lui încearcă să șterpelească ceva bani, adică nu un pic, dar o sumă enormă. ”

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a stabilit pe 16 octombrie că Zimbru Chișinău nu i-a asigurat fotbalistului polița prevăzută în contract și a obligat clubul să-i achite despăgubiri pentru tratamentul medical, inclusiv cel viitor, pierderea capacității de muncă și a veniturilor, prejudiciul moral, precum și cheltuielile de judecată și cele juridice. Conducerea susține că decizia este nedreaptă, deoarece l-a susținut mereu pe jucător, suportând cheltuielile tratamentului în Moldova, unde a stat două săptămâni la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, transferul său la spitalul din Rotterdam, dar și salariul până la expirarea contractului.

Nicolae CIORNÎI, PROPRIETARUL CLUBULUI „ZIMBRU CHIȘINĂU”: „Nu avem acești bani și, sigur, nu putem să îi plătim. Cum vom face? Vom lupta. Unica soluție este să hotărâm individual cu ei, însuși fotbalistul Donny nu ia legătura cu noi, ne ignoră, nu vrea să vorbească. Se ocupă de tot fratele lui. ”

Potrivit lui Nicolae Ciornîi, inițial, Zimbru a fost obligată de FIFA să achite drept despăgubiri 36 de mii de euro, dar familia lui Iperen, prin intermediul avocaților, a făcut apel la Curtea de Arbitraj Sportiv. Proprietarul de la Zimbru crede că apropiații olandezului încearcă să obțină cât mai mulți bani și nu știe cât timp are pentru negocieri. Cert este că suma de un milion de euro este incompatibilă cu existența clubului.

Nicolae CIORNÎI, PROPRIETARUL CLUBULUI „ZIMBRU CHIȘINĂU”: „Poate cineva o să ne ajute. Iată, eu mă adresez către voi. Dacă se poate, ne adresăm la societatea noastră, la oameni care iubesc fotbalul. Susțineți!”

Donny van Iperen a ajuns în comă la spital în august 2022, după ce s-a ciocnit cu portarul echipei Dinamo-Auto în timpul unei partide din campionat. Peste câteva luni, agentul său a postat imagini cu fotbalistul de 31 de ani, care este conștient și se simte bine, dar nu negociază direct cu reprezentații echipei din capitală. În 2027, una dintre cele mai titrate echipe din fotbalul moldovenesc trebuie să împlinească 80 de ani de la fondare.