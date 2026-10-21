Germania și celelalte state europene sunt pregătite să participe la negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina, însă capitularea Kievului nu poate fi acceptată. Declarația a fost făcută de cancelarul german Friedrich Merz, la forumul „Global Dialogue”, desfășurat la Berlin, pe fondul presiunilor exercitate de Statele Unite asupra autorităților ucrainene.

Tatiana Demian
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Friedrich Merz a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei nu are drept scop prelungirea conflictului, ci apărarea țării în fața agresiunii ruse și identificarea unei soluții care să pună capăt războiului.

Totodată, cancelarul german a exclus posibilitatea ca Ucraina să fie obligată să capituleze, în special în condițiile unei capitulări necondiționate.

„O capitulare sau, cu atât mai mult, o capitulare necondiționată a Ucrainei este exclusă. Pentru că asta ar însemna capitularea noastră a tuturor”, a declarat Merz.

Germania, pregătită să participe la negocieri

Liderul german a reiterat disponibilitatea Berlinului și a partenerilor europeni de a participa la negocieri pentru încheierea războiului. Potrivit acestuia, sprijinirea Ucrainei este importantă inclusiv din perspectiva propriilor interese de securitate ale Germaniei.

Declarațiile vin într-un moment în care administrația americană exercită presiuni asupra Kievului în contextul eforturilor de a găsi o soluție pentru încheierea conflictului.

Merz a transmis că pacea trebuie urmărită fără ca Ucraina să fie constrânsă să accepte capitularea, reafirmând angajamentul Germaniei de a continua să sprijine țara aflată în război, transmite Digi24.

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