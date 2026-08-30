Rusia lovește tot mai des depozite și obiective din infrastructura alimentară a Ucrainei. Un depozit al producătorului de sucuri Sandora din regiunea Nikolaev a fost lovit într-un atac cu drone, noaptea trecută. În acest context s-a instalat panică în rândul oamenilor, care au început să golească rafturile magazinelor. Între timp, bilanțul atacului rusesc de vineri asupra unui depozit de muniții din raionul Bucea a ajuns la 38 de morți.

Așa arată magazinele din mai multe orașe ucrainene după seria de atacuri rusești asupra infrastructurii logistice. În magazinele NOVUS și ATB din Kiev, imaginile publicate de presa ucraineană arată rafturi aproape complet golite. Lipsesc cartofii, crupele, legumele, merele și uleiul de floarea-soarelui. În unele magazine nu mai sunt nici pâine, ovăz, anumite tipuri de carne de pui, semifabricate congelate sau alte produse de bază.

Imagini similare au fost surprinse și în Lvov și Odesa, în magazinele METRO. În Luțk, oamenii au găsit rafturi goale în supermarketurile Silpo. Presa ucraineană scrie că oamenii au început să cumpere alimente în cantități mai mari, de teamă că aprovizionarea va fi perturbată.

Situația este legată de atacurile repetate asupra depozitelor și centrelor de distribuție. Doar noaptea trecută, rușii au lovit din nou un depozit al unei întreprinderi din industria alimentară în regiunea Nikolaev, unde a izbucnit un incendiu. Presa locală relatează că este vorba despre depozitul companiei de sucuri Sandora.

„Camera nu poate arăta cât de negru este fumul.”

În regiunea Odesa, au fost lovite depozite în care erau păstrate produse alimentare pentru populație. Trei oameni au fost răniți, iar mai multe clădiri au fost cuprinse de flăcări.

Atacurile din timpul nopții au ajuns și în alte regiuni. În Dnipropetrovsk, rușii au atacat de peste 20 de ori patru raioane. În Pavlograd au fost avariate un supermarket, o benzinărie și garaje. În Zaporojie au fost lovite spații de depozitare, iar la Harkov o dronă a lovit o benzinărie. La Kiev au fost raportate mai multe lovituri și incendii.

Între timp, au apărut imagini noi de la atacul de vineri asupra depozitului de muniții din Mila, în apropiere de Kiev. Una dintre filmări surprinde chiar momentul primei explozii, urmată de detonări puternice.

Imaginile filmate astăzi arată amploarea distrugerilor din zonă. Depozitul a fost distrus, iar exploziile au afectat și clădirile din apropiere.

Bilanțul a ajuns la 38 de morți, iar patru persoane sunt în continuare date dispărute. Alte 20 au fost rănite. Astăzi, în regiunea Kiev este zi de doliu. Atacul de la Mila este unul dintre cele mai sângeroase episoade din această săptămână de atacuri rusești asupra Ucrainei. Potrivit lui Zelenski, în doar șapte zile, rușii au lansat asupra Ucrainei aproape două mii de drone, peste 1.600 de bombe aeriene și 31 de rachete.