Cel puțin șase oameni au murit în două atacuri rusești separate asupra regiunii Kiev. Dronele au lovit mașini aflate pe autostradă și o clădire industrială. În regiunea Harikov, alte șase persoane au fost ucise într-un atac asupra unui parc. Printre victime se numără o fetiță de un an și mama ei. Urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

Angelina, o fetiță de doar un an, a fost ucisă în urma exploziei unei drone de tip Shahed în localitatea Nova Vodolaha, din regiunea Harkov. Copila se afla în cărucior, la plimbare, când drona a explodat într-un parc, în apropierea unei cafenele. Mama ei, Ina, a murit câteva ore mai târziu, la spital. Atacul s-a soldat cu șase morți, printre care și un copil de 11 ani. Alte 14 persoane au fost rănite, majoritatea copii.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacul și a cerut continuarea sprijinului militar pentru apărarea țării, în special a sistemelor de apărare antiaeriană. Atacuri violente au avut loc și azi dimineață. Aceste două mașini au luat foc după ce fragmente de dronă au căzut pe șosea, în apropierea autostrăzii Kiev–Odesa. În interior se aflau oameni. Trei persoane au murit, iar alte patru au fost rănite.

Alte trei persoane și-au pierdut viața, tot la Kiev, unde o clădire industrială și de depozitare a fost lovită în timpul atacului de noaptea trecută.

În regiunea Dnipropetrovsk, atacurile au vizat zone rezidențiale și depozite, iar în orașul Sumî, o dronă a lovit o gospodărie, provocând un incendiu.

Pagube au fost raportate și în vestul și sudul Ucrainei. În regiunea Ternopil au fost avariate trei obiective energetice, iar în regiunea Odesa au fost lovite instalații din infrastructura energetică, provocând întreruperi de curent în unele zone.