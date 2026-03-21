Delegația ucraineană a ajuns în orașul Miami, Florida, unde astăzi vor avea loc discuții bilaterale cu reprezentanții SUA, transmite agenția națională de presă a Ucrainei.

Ieri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că aceste întâlniri ar putea deschide calea revenirii la negocieri mai largi, inclusiv într-un format trilateral cu Rusia.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Pauza în negocieri a existat — este timpul să fie încheiată. Facem totul pentru ca negocierile să fie cu adevărat consistente. Echipa ucraineană, partea politică a grupului de negociere, este deja în drum. Sâmbătă este așteptată o întâlnire în Statele Unite.”

Din echipa de negociatori ucraineni fac parte ministrul apărării Rustem Umerov, care conduce delegația, șeful serviciului de informații militare Kirilo Budanov, responsabil de componenta strategică, liderul parlamentar David Arahamiya, care reprezintă partea politică, și diplomatul Serghei Kislița, implicat în negocierile internaționale.

Deocamdată, negocierile vor avea loc fără participarea Rusiei, însă Kievul speră că acest nou dialog va duce la reluarea procesului de pace. Între timp, Moscova cere intensificarea presiunilor asupra Kievului. Ministerul rus de Externe acuză Ucraina de atacuri asupra infrastructurii energetice și le califică drept acțiuni periculoase. Potrivit părții ruse, aceste lovituri riscă să afecteze securitatea energetică regională și să destabilizeze piața globală.

Dmitri PESKOV, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL PREȘEDINTELUI FEDERAȚIEI RUSE: „Regimul de la Kiev a continuat și chiar a intensificat atacurile, inclusiv cu drone, asupra stațiilor de compresoare care asigură funcționarea conductelor TurkStream și Blue Stream.”

Declarațiile oficialilor de la Moscova vin în contextul în care dronele și rachetele rusești continuă să lovească infrastructura Ucrainei. Atacurile nu doar că nu au încetat, ci au fost intensificate, mai ales în sezonul rece, când sistemul energetic este cel mai vulnerabil. Sunt vizate în mod repetat rețelele de electricitate și încălzire, fapt care afectează grav alimentarea cu energie a populației civile ucrainene.

Ultimele negocieri au avut loc în luna februari, la Geneva. Discuțiile dintre delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au durat câteva ore și s-au concentrat pe garanțiile de securitate și coordonarea pozițiilor înaintea unei eventuale noi runde de negocieri. La scurt timp după întrevederea cu partea ucraineană, oficialii americani au avut o întâlnire separată și cu reprezentanții Federației Ruse. Emisarul special al președintelui american, Steve Witkoff, a subliniat că Washingtonul nu își asumă rolul de parte principală în conflict, ci de mediator.

