Sute de oameni au cerut sâmbătă demisia primarului Kievului, Vitali Kliciko, pe fondul problemelor cu pregătirea pentru iarnă.

Sute de oameni au protestat sâmbătă în centrul Kievului și au cerut demisia primarului Vitali Kliciko , aflat în funcție de peste 12 ani, relatează The Kyiv Independent.

Manifestanții s-au adunat în fața consiliului municipal și au scandat „Kievul fără Kliciko”, potrivit jurnaliștilor publicației citate prezenți la fața locului.

Protestul a durat peste două ore, iar principalele nemulțumiri au fost legate de pregătirile insuficiente ale capitalei ucrainene pentru iarnă, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii esențiale, precum și modul în care este administrat orașul.

Demonstrația a avut loc în condițiile în care Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. În Kiev, autoritățile se confruntă cu dificultăți în asigurarea accesului constant al locuitorilor la utilități de bază și a unor condiții adecvate de adăpost.

Protestarii au reproșat administrației locale modul în care a gestionat pregătirile pentru sezonul rece, într-un moment în care atacurile asupra infrastructurii critice sporesc riscurile pentru populație.

Pe pancartele din carton protestarii au scris mesaje precum: „Unde sunt adăposturile?”, „Demisionează” și „12 ani de iresponsabilitate”. Alții i-au cerut lui Kliciko să „părăsească Kievul”, întorcând împotriva primarului sfatul pe care acesta îl dăduse recent locuitorilor, aceea de a lua în considerare mutarea înaintea unei ierni grele.

„Considerăm că demisia lui Kliciko ar putea transmite un semnal pozitiv nu doar la Kiev, ci în întreaga Ucraină, arătând că liderii orașelor trebuie să-și îndeplinească îndatoririle”, a declarat pentru The Kyiv Independent Oleksii Hromov, activist al ONG-ului „Mișcarea Socială”, care a coorganizat protestul.



Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat pregătirile orașului Kiev pentru iarnă, afirmând că alte orașe sunt mult mai bine pregătite.

Însă, în ciuda frustrării în creștere a opiniei publice, demiterea lui Kliciko rămâne puțin probabilă, întrucât structura complexă de guvernare a orașului limitează opțiunile de demitere a acestuia în timp de război, conform publicației ucrainene.