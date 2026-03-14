Șeful Comisiei pentru securitate națională din Parlamentul iranian, Ebrahim Azizi, a spus sâmbătă că, prin oferirea de drone Israelului, Ucraina s-a implicat în război și și-a transformat teritoriul într-o „țintă legitimă” pentru Iran, scrie hotnews.ro.

„Prin oferirea de sprijin cu drone regimului israelian, Ucraina eșuată s-a implicat de facto în război și, conform Cartei ONU, a transformat întreg teritoriul său într-o țintă legitimă pentru Iran”, a scris el într-o postare pe X, conform Agerpres.

Vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Paris cu Reza Pahlavi (oponent și rezident în exil), fiul șahului, cu care a discutat situația din Iran și ceea ce a calificat drept „operațiunea SUA împotriva regimului terorist”.

În apariția lor comună, liderul de la Kiev a amintit că Ucraina a trimis echipe de experți în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită pentru a-și împărtăși experiența în ceea ce privește doborârea dronelor iraniene Shahed.

Președintele Zelenski a afirmat că conducerea statului iranian a suferit „pierderi semnificative” și a făcut apel la o mai mare protecție pentru poporul iranian, pentru ca acesta să își poată decide destinul fără ca regimul de la Teheran să profite de situația actuală.

De asemenea, a pledat pentru mai multă presiune internațională și eforturi comune pentru atingerea acestor scopuri și și-a exprimat dorința de a vedea „un Iran liber” care să nu colaboreze cu Rusia și să nu destabilizeze Orientul Mijlociu, Europa și lumea, și a mulțumit sprijinului prințului moștenitor pentru suveranitatea Ucrainei.