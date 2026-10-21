Cel puțin patru oameni au fost uciși în urma atacurilor rusești asupra Kievului și regiunii Harikov, iar alte zeci au fost rănite în mai multe regiuni ale Ucrainei. Printre ținte s-au numărat blocuri de locuințe, case și obiective de infrastructură. Rusia a lansat în timpul nopții sute de drone și rachete, iar autoritățile ucrainene anunță că o parte dintre acestea au fost interceptate.

În regiunea Kiev, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe, provocând un incendiu la etajul 20. Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite.

În orașul Pervomaisk, din regiunea ucraineană Nikolaiv, dronele au atacat aseară un centru comercial. A izbucnit un incendiu, iar opt persoane au fost rănite.

Atacurile rusești din timpul nopții au provocat incendii în regiunile ucrainene Jitomîr și Volîn. Au fost afectate o întreprindere privată, mai multe parcări și o altă companie din centrul regional.

Doi oameni au fost răniți în urma unui atac rusesc asupra regiunii Lvov. Într-o localitate, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei întreprinderi, stins ulterior de salvatori.

După cinci zile de căutări, salvatorii au găsit sub dărâmăturile a două blocuri din Sloviansk trupurile a șapte oameni, printre care și un salvator. Alți 12 oameni au fost răniți în urma atacului rusesc asupra orașului din regiunea Donețk. Echipele de intervenție au înlăturat peste 200 de tone de moloz, iar operațiunile au fost încheiate.

Patru oameni au fost răniți, după o explozie într-un bloc cu șapte etaje din Odesa. Deflagrația a provocat un incendiu de proporții și distrugeri în mai multe apartamente. În timpul intervenției pompierilor, s-a produs o a doua explozie, în urma căreia au fost răniți trei salvatori și un paramedic.

Potrivit bilanțului publicat de autoritățile ucrainene, în ultimele 24 de ore, atacurile rusești s-au soldat cu cel puțin nouă morți și 45 de răniți în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat în timpul nopții 186 de drone de atac, inclusiv aparate de tip Shahed, precum și rachete de croazieră Iskander-K. Autoritățile ucrainene susțin că 150 de drone au fost doborâte sau neutralizate.