Un atac cu drone rusești asupra satului Maidan, din regiunea Donețk, a provocat moartea unei persoane și rănirea altor patru, inclusiv a unui băiat de 15 ani, potrivit Parchetului regional, citat de Kyiv Independent.

O dronă rusească Lancet a lovit o zonă rezidențială, ucigând un locuitor de 63 de ani și avariind simultan 35 de case și vehicule din apropiere. Alte patru persoane, un bărbat de 30 de ani, două femei de 52 și 65 de ani și un băiat de 15 ani, au suferit răni variate, inclusiv traumatisme cranio-cerebrale, șrapnel, fracturi și comoții cerebrale, au declarat autoritățile.

Satul Maidan, situat la granița dintre regiunile Donețk și Harkiv, la aproximativ 15 kilometri nord-vest de Kramatorsk, este vizat frecvent de atacuri rusești de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei.

În aceeași zi, alte atacuri asupra așezărilor Drobysheve și Oleksievo-Druzhkivka au ucis cinci persoane și au rănit 14 locuitori. Astfel, bilanțul total al victimelor atacurilor rusești din 21 martie în regiunea Donețk a ajuns la cel puțin nouă morți și 36 de răniți.

Războiul din Ucraina și impactul asupra Republicii Moldova

Conflictul armat din Ucraina a început pe 24 februarie 2022, când Federația Rusă a lansat o invazie la scară largă împotriva statului vecin. Războiul a avut consecințe devastatoare asupra Ucrainei, provocând pierderi masive de vieți omenești, distrugerea infrastructurii civile și militare, precum și migrarea a milioane de refugiați.

Republica Moldova, ca stat vecin și cu legături istorice și economice strânse cu Ucraina, a resimțit rapid efectele războiului. Peste 600.000 de ucraineni au trecut granița în Moldova în primele luni ale conflictului, transformând țara într-un important punct de tranzit și primire a refugiaților. Autoritățile moldovenești au trebuit să gestioneze probleme urgente de cazare, asistență medicală și logistică, mobilizând resurse limitate pentru a răspunde unui aflux fără precedent.

Pe plan economic, războiul a perturbat lanțurile comerciale și exporturile din regiune. Moldova depinde de importurile de energie și materii prime, iar conflictul a dus la creșteri semnificative ale prețurilor la energie, combustibili și alimente, afectând nivelul de trai și stabilitatea economică. În plus, infrastructura energetică a fost pusă sub presiune, iar autoritățile au implementat măsuri de conservare și protecție a resurselor.