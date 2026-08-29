Cel puțin 27 de oameni au murit, iar alți 42 au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra regiunii Kiev. În raionul Bucea, un depozit a fost lovit, iar potrivit autorităților ucrainene, acolo s-ar fi produs detonarea unor muniții, urmată de explozii puternice care au afectat și clădirile din apropiere. A fost deschis un dosar penal pentru neglijență. Volodimir Zelenski acuză o greșeală gravă a autorităților, afirmând că muniția era păstrată într-o zonă în care se află și locuințe. După o noapte cu alarme aeriene aproape fără întrerupere, atacurile au continuat dimineață asupra Kievului, unde o fetiță de doi ani a murit. Mâine, în regiunea Kiev, va fi zi de doliu pentru victime.

O serie de explozii puternice au zguduit aseară localitatea Mila, din raionul Bucea. În jurul orei 20, o dronă rusească a căzut pe teritoriul unei întreprinderi, iar presa ucraineană scrie că acolo s-ar afla un depozit de muniții. După izbucnirea incendiului, în zonă au început să se producă detonări succesive.

Bubuiturile s-au auzit minute în șir, iar flăcările și fumul gros s-au extins în apropiere. Oamenii din zonă au filmat momentul în care incendiul cuprindea teritoriul întreprinderii, dar și locuințele din apropiere.

Mai multe case au fost avariate, iar unele au fost cuprinse de flăcări. În apropiere se află și un centru pentru persoane în vârstă și cu dizabilități, care a fost, de asemenea, afectat. Sute de oameni au fost evacuați din zona devenită periculoasă din cauza exploziilor.

„S-a produs o detonare puternică. Fragmentele proiectilelor au fost împrăștiate pe o rază de sute de metri, iar zeci de case au fost avariate.”

În urma atacului au murit oameni. Printre victime se află și șeful comunității Dmitrivka, care a ajuns la locul incidentului pentru a coordona intervenția și a ajuta localnicii. După o noapte în care alarmele aeriene au răsunat aproape fără întrerupere în capitala ucraineană și în regiune, dimineața droenele rusești încă zburau pe deasupra Kievului. Un martor a surprins pe cer momentul în care este doborâtă o dronă rusească.

Dimineața, un nou atac a lovit Kievul. În cartierul Obolon, o dronă a căzut, iar potrivit primarului Vitali Kliciko, o fetiță de doi ani a murit. Alte cinci persoane au fost rănite, una dintre ele, o tânără de 18 ani, fiind transportată la spital.

În imaginile filmate în această dimineață se văd coloane de fum care se ridică deasupra capitalei, după noaptea de atacuri. În același timp, în zona în care au avut loc detonările de aseară, fumul continua să se ridice la mare înălțime.

Din cauza incendiului și a exploziilor, autoritățile au închis circulația pe un tronson al traseului Kiev–Ciop, una dintre principalele artere care leagă capitala ucraineană de vestul țării. Șoferii au fost redirecționați, iar accesul în zona periculoasă a fost restricționat.

În total, 381 de oameni, inclusiv 59 de copii, au fost evacuați, iar aproximativ 50 de locuințe au fost avariate. În paralel, autoritățile ucrainene au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce se afla pe teritoriul întreprinderii și în ce condiții erau păstrate materialele care au detonat. Procurorii verifică inclusiv o posibilă neglijență în serviciu. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză o greșeală gravă a autorităților. El spune că muniția ar fi fost păstrată într-o zonă în care se află și locuințe, iar responsabilitatea pentru această decizie trebuie stabilită.

După atacurile din regiunea Kiev, autoritățile au decretat zi de doliu pentru victime. Însă loviturile rusești au continuat și în alte regiuni. În raionul Izmail, din regiunea Odesa, un om a murit, iar alți trei au fost răniți, după ce au fost lovite obiective de infrastructură și o zonă în care se aflau camioane de marfă.