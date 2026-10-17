Rusia stabileşte „o zonă de securitate” în interiorul Ucrainei, de-a lungul frontierei sale, care nu va fi negociabilă în nicio discuţie viitoare cu Kievul, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin vineri, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Tatiana Demian
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Putin, purtând uniformă militară şi vorbind în timpul unei vizite la un post de comandă, a declarat că operaţiunea legată de crearea „zonei de securitate” reprezintă un răspuns la incursiunea Ucrainei din 2024-2025 în regiunea Kursk, din vestul Rusiei.

„Forţelor armate ruse li s-a trasat sarcina nu doar de a alunga inamicul de pe pământul nostru, ci şi de a crea o zonă de securitate pe teritoriul adiacent. Această sarcină este îndeplinită cu succes”, a declarat el în cadrul unor comentarii televizate.

„Scopul nostru este să asigurăm securitatea absolută a regiunilor de frontieră ale Rusiei pe viitor şi nu intenţionăm să facem din aceasta un subiect pentru potenţialele negocieri de pace cu Ucraina”, a spus Putin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că zona de securitate planificată se întinde pe 660 km, din care 70% se află în prezent sub controlul Rusiei, conform Hotnews.

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