Escaladarea războiului din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte directe și asupra conflictului din Ucraina, iar unul dintre principalele riscuri este redirecționarea resurselor militare ale Statelor Unite. Politologul Cristian Pîrvulescu avertizează că, dacă războiul din Golf se prelungește, ajutorul militar pentru Kiev ar putea fi afectat, deoarece stocurile de armament sunt limitate.

Expertul a explicat că există deja temeri că o parte din armele și sistemele de apărare destinate Ucrainei ar putea fi folosite în noul conflict din Orientul Mijlociu.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „Au fost o mulțime de știri care au circulat zilele acestea. Este adevărat că au fost infirmate de oficialități și în SUA, și în Emirate, dar vorbesc despre stocurile limitate de arme care există. Riscul ca armamentul să fie folosit în războiul din Golf și să nu mai poată fi trimis în Ucraina este foarte important”.

Potrivit acestuia, chiar dacă Statele Unite ar reduce sprijinul, Uniunea Europeană ar putea compensa parțial, însă nu în totalitate.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „UE și-a crescut foarte mult capacitățile militare în ultimii ani și poate să suplinească o parte din ajutor, dar nu total.”

În același timp, noul conflict ar putea avantaja Rusia atât din punct de vedere economic, cât și strategic. Creșterea prețului petrolului aduce venituri mai mari Moscovei, iar atenția comunității internaționale se mută parțial de pe frontul din Ucraina.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „Rusia este avantajată de acest atac. Pe de o parte pentru că este beneficiar economic imediat și important al acestui război. Cu cât războiul se prelungește, cu atât mai bine pentru Rusia.”

Expertul consideră că situația din Orientul Mijlociu ar putea influența și strategia Kremlinului în Ucraina, deoarece Vladimir Putin este determinat să obțină o victorie militară.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „Pentru Putin este evident că singura soluție este să câștige și se va concentra și mai mult.”

În acest context, șansele unei păci rapide în Ucraina rămân reduse, mai ales că atât Washingtonul, cât și Moscova urmăresc obiective diferite.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „Donald Trump își dorește o pace, dar nu o pace justă, iar Vladimir Putin nu poate accepta o pace fără să-și atingă obiectivele. În caz contrar, tot regimul său s-ar prăbuși”.

Astfel, potrivit analistului, conflictul din Orientul Mijlociu nu doar că destabilizează o nouă regiune, dar riscă să complice și mai mult războiul din Ucraina, prin redistribuirea resurselor militare și schimbarea echilibrului geopolitic.

Totodată, în cadrul emisiunii expertul a explicat că decizia de a ataca Iran este rezultatul mai multor factori politici și strategici, iar rolul decisiv l-au avut Benjamin Netanyahu și Donald Trump.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „Majoritatea analiștilor consideră că acest atac este în mare măsură legat de interesele primului ministru Beniamin Netanyahu și ale Israelului. Primul ministru are o confruntare electorală în toamnă și este contestat pentru laxitatea din 7 octombrie 2023. Donald Trump însă până la urmă a luat decizia finală, pentru că Israelul fără sprijinul american nu ar fi putut începe această confruntare”.

Potrivit politologului, operațiunea militară nu a fost improvizată, ci pregătită de mai mult timp, chiar dacă unele decizii politice au fost luate în grabă.

Expertul spune că autoritățile israeliene au anunțat clar care sunt obiectivele principale ale acestei operațiuni militare.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „Obiectivele sunt trei: demantelarea dispozitivelor nucleare și anihilarea capacității Iranului de îmbogățire a uraniului, distrugerea bazelor de rachete balistice și crearea condițiilor pentru schimbarea regimului.”

Totuși, el spune că Statele Unite nu insistă la fel de mult asupra schimbării regimului de la Teheran, iar acest obiectiv ar fi și cel mai dificil de realizat.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „Din punct de vedere militar, distrugerea capacităților de îmbogățire a uraniului și a capacității de construcție a rachetelor balistice a fost deja atinsă în foarte mare măsură. Cel mai greu obiectiv rămâne schimbarea regimului.”

În același timp, expertul susține că strategia Iran este de a extinde conflictul pentru a crea instabilitate în regiune.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „Iranul este interesat să lărgească conflictul și o arată cât se poate de clar. Interesul iranienilor este să creeze haos și să atragă cât mai multe state în război pentru a-l prelungi.”

Potrivit acestuia, atacurile asupra unor obiective din Dubai sau ale altor regiuni au vizat infrastructuri unde erau prezenți militari americani.

Cristian PÎRVULESCU, POLITOLOG: „Ei au lovit tot ceea ce cred că are legătură cu baze militare americane.”