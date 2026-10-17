Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, folosind peste 320 de drone și rachete. Peste 15 obiective importante din sectorul energetic au fost vizate, iar în mai multe regiuni au fost raportate avarii și probleme în alimentarea cu electricitate. Atacurile au lovit și zone rezidențiale, unde cel puțin doi oameni au murit, iar zeci au fost răniți.

La Herson, un atac aerian rusesc a ucis un șofer de ambulanță și a rănit cel puțin 13 oameni, inclusiv copii. Salvatorii au scos șapte persoane de sub dărâmături, iar operațiunile de intervenție au continuat ore în șir după lovirea unui cartier de locuințe.

„Nu vă faceți griji, totul va fi bine.”

În regiunea Donețk, la Sloviansk, o bombă aeriană ghidată a lovit blocuri de locuit. O persoană a murit, iar alte zece au fost rănite. De sub mormanele de beton au fost scoși mai mulți oameni.

La Harikov, atacurile rusești au rănit 15 oameni, printre care trei copii. O clădire folosită ca depozit a fost lovită, iar incendiul izbucnit s-a extins și la obiective din apropiere. În Zaporojie, cinci oameni au fost răniți, inclusiv un copil, după ce loviturile au avariat locuințe și au provocat incendii.

În regiunea Rivne, doi oameni au fost răniți după ce un atac a provocat un incendiu pe teritoriul unei întreprinderi. La Sumî, bombele aeriene ghidate au lovit inclusiv un bloc de locuit.

Atacurile au afectat și alimentarea cu energie electrică în mai multe regiuni. Potrivit autorităților ucrainene, au fost avariate obiective din sectorul energetic, iar în unele zone au fost introduse restricții pentru a stabiliza sistemul. Președintele Volodimir Zelenski afirmă că Rusia a atacat peste 15 obiective importante de producere și transport a energiei electrice, folosind mai mult de 320 de drone și rachete.

El a descris bombardamentele drept unul dintre cele mai mari atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene. În paralel, Ucraina a reluat atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești. Rafinăria Rosneft din Riazan a fost lovită de drone, iar incendiul izbucnit acolo a fost confirmat de autoritățile regionale ruse. Potrivit Reuters, rafinăria furnizează carburanți Moscovei și reprezintă aproape cinci la sută din capacitatea totală de rafinare a petrolului din Rusia.