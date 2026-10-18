Sankt Petersburg și regiunea Leningrad din Rusia ar fi fost vizate, în noaptea trecută, de un atac masiv cu drone. Potrivit informațiilor publicate de canalul de monitorizare Exilenova+, apărarea antiaeriană rusă a acționat intens, fiind semnalate și lansări de rachete. Printre obiectivele vizate s-ar număra un port petrolier, un depozit al platformei de comerț online Ozon și centrul de date al rețelei sociale „VKontakte”.

Potrivit canalului Exilenova+, un port petrolier ar fi fost atacat, iar în urma loviturii, un rezervor de depozitare a petrolului ar fi luat foc. Deocamdată, nu există informații confirmate oficial despre amploarea pagubelor sau despre eventuale victime.

Probleme majore pentru „VKontakte”

Un alt obiectiv care ar fi fost lovit este centrul de date al rețelei sociale „VKontakte”, una dintre cele mai populare platforme din Rusia. După presupusul atac, utilizatorii au raportat întreruperi grave în funcționarea rețelei sociale și a serviciilor asociate.

Totodată, în Sankt Petersburg au fost semnalate pene parțiale de curent. Nu este clar, deocamdată, dacă întreruperile de electricitate au legătură directă cu atacurile cu drone.

Arde un depozit Ozon

În apropiere de Sankt Petersburg a izbucnit un incendiu și la un depozit al Ozon, una dintre cele mai mari platforme de comerț online din Rusia. Circumstanțele în care a izbucnit focul și amploarea pagubelor nu au fost precizate.

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, un pod din regiunea Leningrad ar fi fost, de asemenea, vizat de atacuri.

Până în prezent, informațiile privind obiectivele lovite și consecințele atacului nu au fost confirmate integral de autoritățile ruse.

Sursa video: РБК-Україна