Furie în capitala Ucrainei, unde nemulțumirea față de autoritățile locale a scos sute de oameni în stradă. Protestatarii au cerut demisia primarului Vitali Kliciko, acuzând administrația că nu a pregătit suficient orașul pentru iarna care se apropie. Manifestația a avut loc în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice, care sporesc riscul întreruperilor de curent și apă în sezonul rece.

„Demisia!”

Cu pancarte și lozinci, sute de oameni s-au adunat în fața administrației municipale din Kiev. Protestul a durat mai bine de două ore. Oamenii au cerut demisia primarului, pe care l-au acuzat că nu a pregătit suficient capitala pentru sezonul rece.

„În 12 ani, nu am primit nimic concret de la primar. Nu a fost deschisă nicio stație nouă de metrou deschisă, însă cele care sunt se tot închid. Avem un singur adăpost mobil din 400 de obiective aeriene.”

Unii manifestanți i-au cerut lui Vitali Kliciko să plece din oraș, folosind împotriva sa chiar sfatul pe care primarul îl dăduse recent locuitorilor: să ia în calcul mutarea înaintea unei ierni dificile.

Nemulțumirile nu s-au limitat la adăposturi. Protestatarii au criticat gestionarea banilor publici, transportul și dispariția spațiilor verzi.

Presiunea asupra administrației locale a crescut după ce Volodimir Zelenski a criticat pregătirile capitalei pentru iarnă. Pe 13 octombrie, președintele a declarat că planurile de reziliență au fost aplicate mai eficient în aproape toate celelalte regiuni ale țării, inclusiv în zonele de frontieră și de pe linia frontului. Kliciko a respins acuzațiile și a susținut că administrația municipală a făcut tot posibilul pentru a menține orașul funcțional, în pofida atacurilor rusești și a obstacolelor pe care, potrivit lui, le-a creat guvernul central. Primarul a criticat și modul în care este asigurată protecția antiaeriană a infrastructurii energetice.

Vitali KLICIKO, PRIMARUL KIEVULUI: „Unde este apărarea antiaeriană a capitalei Ucrainei? Unde este protecția obiectivelor Ukrenergo? Unde sunt miliardele care au fost alocate în acest scop?”

Deși protestatarii îi cer demisia, înlăturarea lui Kliciko din funcția de primar nu este atât de simplă. Acesta a fost ales prin vot, iar președintele Zelenski nu îl poate demite direct din această funcție.