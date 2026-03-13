Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite după ce armata rusă a lansat un atac cu rachetă în apropierea unui autobuz de pasageri în raionul Kupiansk, în regiunea Harkov. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 13 martie, în apropierea satului Nova Oleksandrivka.

Potrivit procuraturii ucrainene, datele preliminare arată că forțele ruse ar fi utilizat o rachetă de tip Iskander-M. În momentul atacului, un autobuz de cursă se afla în zonă. În urma exploziei, șoferul autobuzului și doi pasageri și-au pierdut viața, iar alte patru persoane – trei pasagere și un localnic – au fost rănite.

Explozia a avariat nu doar autobuzul, ci și mai multe case de locuit din apropiere. Procurorii ucraineni au deschis o anchetă pentru crimă de război soldată cu moartea unor persoane și documentează atent faptele pentru a stabili responsabilitatea militarilor ruși implicați.

Autoritățile locale au început evaluarea pagubelor și oferă sprijin victimelor și familiilor acestora, în timp ce ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele atacului.