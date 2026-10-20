Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus suspendarea timp de 30 de zile a atacurilor asupra rafinăriilor rusești, în schimbul furnizării de către SUA a unor rachete interceptoare Patriot, după ce a avertizat că stocurile Ucrainei sunt aproape epuizate. Oferta vine pe fondul intensificării bombardamentelor rusești asupra orașelor și infrastructurii energetice ucrainene, însă Washingtonul nu și-a exprimat disponibilitatea de a o accepta, scrie Kyiv Post.

„Rămânem fără rachete interceptoare Patriot din lotul furnizat de Statele Unite”, a avertizat Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, în cel mai recent atac nocturn, forțele ruse au lansat 16 rachete balistice și șase rachete de croazieră.

„Am putea opri atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia timp de 30 de zile, iar în schimb ne-am aștepta ca SUA să ne ajute să ne protejăm spațiul aerian în aceleași 30 de zile, doar 30 de zile, în mod concret prin furnizarea de rachete interceptoare Patriot”, a declarat Zelenski.

„Ar fi corect, sunt convins, dar, din păcate, nu am primit niciun semnal că ar exista disponibilitatea de a ne ajuta nici în această variantă”, a adăugat el.

Propunerea vine după ce Ucraina a oferit anterior Rusiei posibilitatea unui armistițiu reciproc privind infrastructura energetică. În baza acestuia, Kievul ar fi încetat atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Moscova ar fi oprit bombardamentele asupra infrastructurii electrice ucrainene. Potrivit lui Zelenski, președintele rus Vladimir Putin a respins propunerea.

Zelenski susține că Putin a respins un armistițiu privind infrastructura energetică

Zelenski a declarat că Ucraina și-a demonstrat deja disponibilitatea de a suspenda atacurile asupra instalațiilor petroliere rusești, la solicitarea președintelui american Donald Trump, oprind aceste operațiuni timp de câteva zile.

Cu toate acestea, Rusia a continuat să atace infrastructura energetică a Ucrainei în perioada respectivă, a susținut liderul de la Kiev.

„Noi nu am atacat instalațiile petroliere rusești timp de câteva zile, dar rușii au continuat oricum să ne atace infrastructura energetică”, le-a spus Zelenski congresmenilor americani.

Președintele ucrainean a precizat că autoritățile de la Kiev au propus în repetate rânduri oprirea atacurilor asupra rafinăriilor rusești, cu condiția ca Moscova să înceteze bombardamentele asupra instalațiilor de producere și distribuție a energiei electrice din Ucraina.

„Să înceteze rușii să ne mai atace infrastructura electrică. Noi vom înceta să le mai lovim rafinăriile de petrol. Ar putea funcționa”, a declarat Zelenski.

„Din câte înțelegem, Putin a refuzat”, a adăugat el.

Ulterior, Kievul a propus o variantă alternativă, care presupune suspendarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești timp de 30 de zile, în schimbul sprijinului american prin furnizarea de rachete interceptoare Patriot.

Zelenski le-a mulțumit membrilor Congresului care au susținut această idee, dar a precizat că Washingtonul nu și-a manifestat până în prezent disponibilitatea de a o pune în aplicare.

Propunerea vine după decizia lui Trump de a relaxa sancțiunile asupra exporturilor energetice rusești, inclusiv în contextul unui acord controversat cu Putin privind motorina.

Pentagonul întârzie livrările de rachete, în timp ce stocurile de interceptoare Patriot se epuizează

Zelenski a avertizat că deficitul de rachete interceptoare Patriot a devenit deosebit de periculos în contextul intensificării atacurilor rusești cu rachete balistice, inclusiv asupra instalațiilor energetice, înainte de venirea iernii.

Președintele ucrainean a afirmat că Pentagonul întârzie livrarea unor rachete deja achiziționate de statele europene prin programul PURL (Lista de cerințe prioritare ale Ucrainei).

Potrivit liderului de la Kiev, un nou pachet de rachete așteaptă aprobarea secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. În același timp, aliații europeni care doresc să transfere Ucrainei interceptoare din propriile stocuri așteaptă, la rândul lor, autorizarea din partea Statelor Unite.

„Rachetele sunt pregătite și ar putea fi deja în Ucraina. Dar, din păcate, aprobarea încă nu a fost acordată”, a declarat Zelenski.

The Washington Post a relatat că administrația Trump nu a autorizat mai multe transferuri planificate de rachete interceptoare Patriot, de fabricație americană, din țările aliate către Ucraina.

Sistemele Patriot se numără printre cele mai importante mijloace de apărare ale Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești, iar întârzierile în refacerea stocurilor de muniție ar putea expune tot mai mult orașele și infrastructura critică atacurilor.

Zelenski suspectează o decizie politică în spatele încetinirii sprijinului militar american

Președintele ucrainean a sugerat că întârzierile în acordarea aprobărilor de către Pentagon fac parte dintr-un șir mai amplu de restricții neexplicate privind asistența militară americană.

El a invocat limitarea capacităților sistemelor de comunicații prin satelit Starlink și Starshield, precum și faptul că Ucraina nu a primit, în repetate rânduri, avertizări timpurii din partea Statelor Unite cu privire la lansarea rachetelor balistice rusești.

„Toate acestea sugerează că a fost luată o anumită decizie politică pentru a încetini sprijinul acordat Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Potrivit liderului ucrainean, Kievul nu a primit nicio avertizare prealabilă înaintea primului val al celui mai recent atac rusesc cu rachete balistice. El a precizat că este al treilea incident de acest fel într-un interval scurt.

Zelenski a abordat problema avertizărilor care nu au mai fost transmise și a restricțiilor privind serviciile prin satelit în timpul discuțiilor cu membrii Congresului american, afirmând că Washingtonul nu a oferit nicio explicație clară.

Administrația Trump a negat că ar fi suspendat schimbul de informații cu Ucraina.

Zelenski a subliniat că aceste decizii neexplicate sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât forțele ucrainene continuă să recucerească teritorii.

Potrivit acestuia, Ucraina a recucerit 245 de kilometri pătrați în regiunea Donețk, în cadrul Operațiunii Revival, și alți 876 de kilometri pătrați în sectorul Oleksandrivka.

„Recucerim mai mult teritoriu decât reușesc rușii să ocupe”, a declarat Zelenski.

În pofida divergențelor, Zelenski a subliniat că Ucraina rămâne recunoscătoare pentru sprijinul american și încearcă să soluționeze problemele prin continuarea dialogului diplomatic.

Președintele ucrainean a declarat că a discutat situația cu reprezentanții lui Donald Trump duminică, 18 octombrie, și că speră să se întâlnească în zilele următoare, în Norvegia, cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

„Vrem să înțelegem ce se întâmplă, de ce se întâmplă și încotro se îndreaptă toate acestea”, a declarat Zelenski, informează digi24.ro.