Un incendiu a izbucnit în portul rusesc Ust-Luga de la Marea Baltică, un important nod de export de petrol, în urma unui atac masiv cu drone ucrainene, au declarat astăzi oficialii ruşi, transmite Reuters, scrie știrileprotv.ro.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol şi rutelor de export ruseşti, în încercarea de a slăbi economia de război a Rusiei.

Ust-Luga şi Primorsk, situate în Golful Finlandei, au fost nevoite să suspende exporturile de petrol şi ţiţei duminică, în urma atacurilor cu drone, dar au reluat încărcările luni, a raportat Reuters.

Cu toate acestea, Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad din nordul ţării, a declarat miercuri că un incendiu a izbucnit în port în urma unui atac ucrainean cu drone asupra regiunii. Nu au fost raportate victime.

Amploarea pagubelor suferite de port nu a fost clară imediat. ⁠Un videoclip neconfirmat difuzat pe canalele ruseşti de Telegram arăta flăcări care se înălţau în cerul nopţii. O sursă care a vorbit sub condiţia ⁠anonimatului a declarat pentru Reuters că terminalul a fost izolat şi că rezervoarele erau în flăcări.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că 389 de drone ucrainene au fost doborâte peste noapte în toată Rusia, inclusiv în regiunea Moscovei.