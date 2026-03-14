Atac dur al rușilor asupra Kievului, noaptea trecută, cu cel puțin 4 morți, mai mulți răniți și distrugeri masive. Președintele ucrinean, Volodimir Zelenski, arată că la această oră, în regiunile Kiev, Sumi, Harkov, Dnipro și Mykolaiv se depus eforturi pentru a face față consecințelor atacului rusesc. „Toate serviciile necesare sunt mobilizate”, spune Zelenski, cu mențiunea că ținta principală a rușilor a fost infrastructura energetică a regiunii Kiev, scrie g4media.ro.

„Din păcate, au existat și lovituri directe cu pagube multiple la clădiri rezidențiale obișnuite, școli și obictive de infrastructură. Până în acest moment, s-a raportat că patru persoane și-au pierdut viața. Transmit condoleanțe familiilor. Multe persoane au fost rănite, iar unele dintre ele încă au nevoie de asistență medicală”, a informat Zelenki.

Președintele ucrainean arată că pe parcursul nopții, rușii au lansat asupra Kievului aproximativ 430 de drone de diferite tipuri și un număr semnificativ de rachete. Numai rachetele balistice au fost în număr de 13, iar numărul total al rachetelor din acest atac a fost de 68.

„Conform datelor preliminare, 58 dintre acestea au fost interceptate de sistemul nostru de apărare aeriană. Și fiecare astfel de noapte de atacuri rusești reprezintă un memento pentru toți partenerii noștri că apărarea aeriană și rachetele necesare acesteia sunt, de fapt, o necesitate zilnică”, a spus Zelenski, lansând din nou un apel către parteneri să livreze ajutoarele și să sporească producția de rachete, pentru a face față apărării.

„Niciun acord privind furnizarea de rachete nu poate aștepta, totul trebuie pus în aplicare cât mai repede posibil. Acordurile noastre de a crește producția de rachete de apărare aeriană reprezintă o direcție critică, iar această direcție necesită o atenție de sută la sută. Rusia va încerca să exploateze războiul din Orientul Mijlociu pentru a provoca distrugeri și mai mari aici, în Europa, în Ucraina.

De aceea trebuie să fim pe deplin conștienți de nivelul real al amenințării și să ne pregătim în consecință, și anume: în Europa, trebuie să dezvoltăm producția de rachete de apărare aeriană – în special cele capabile să contracareze amenințările balistice – precum și toate celelalte sisteme necesare pentru a proteja cu adevărat viețile, indiferent de ceea ce s-ar putea întâmpla în orice altă parte a lumii. Europa este capabilă să asigure acest nivel de protecție fiabilă. Mulțumesc tuturor celor care ajută”, a transmis Volodimir Zelenski.

Atacul rușilor survine la nicio zi distanță de la vizită lui Zelenski în România, în urma căruia a fost închieiat un parteneriat strategic, care include acorduri de cooperare în domenii esențiale. Unul dintre documentele semnate privește cooperarea în producția de drone, care urmează să se realizeze în România.

Un alt document vizează domeniul energiei, iar primul obiectiv este realizarea a două interconectoare pentru energia electrică, primul dintre acestea urmând să fie realizat până la finalul anului. Extrem de sugestiv, Zelenski a mers în vizită și la Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea (jud. Călăraşi), alături de ministrul român al Apărării, Radu Miruță, locul în care sunt antrenați piloții ucraineni de avioane F-16.