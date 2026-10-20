Liderii europeni iau în calcul discuții directe cu Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce Volodimir Zelenski își schimbă strategia și îl critică tot mai deschis pe Donald Trump. Potrivit unei analize publicate de Financial Times, europenii consideră că încercările de a-l convinge discret pe liderul american să susțină Kievul devin tot mai puțin eficiente.

Două scenarii pentru pacea în Ucraina

În timp ce sprijinul SUA pentru Ucraina este tot mai incert, liderii europeni cred că trebuie să participe direct la negocieri. Potrivit publicației, pe masa discuțiilor ar putea ajunge două scenarii: înghețarea conflictului pe actuala linie a frontului, în schimbul renunțării Ucrainei la aderarea la NATO, sau cedarea către Rusia a restului teritoriului din Donbas pe care Moscova nu îl controlează, în schimbul aderării Ucrainei la Alianță.

Ambele variante ar putea provoca nemulțumiri în Ucraina, iar europenii nu sunt convinși că Putin le-ar accepta. Liderul rus ar prefera, în schimb, un summit cu Trump și președintele Chinei, Xi Jinping, care ar putea exclude Ucraina și susținătorii săi europeni de la negocieri.

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În paralel, statele europene caută să reducă dependența de tehnologia americană, inclusiv de serviciile de comunicații prin satelit folosite de armata ucraineană. Un parteneriat anunțat de companiile finlandeze Nokia și Iceye urmărește dezvoltarea unor rețele proprii, însă primele lansări sunt așteptate abia în 2028.

Deși Ucraina depinde în continuare de sprijinul tehnologic american, Zelenski a ales să adopte un ton mai dur față de Trump. Potrivit Financial Times, strategia este riscantă, dar Kievul are tot mai puține alternative.