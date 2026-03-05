Ucraina a discutat cu Statele Unite despre posibilitatea amânării următoarei runde de discuţii trilaterale cu Rusia "pentru o perioadă" şi a schimbării locului de întâlnire din cauza conflictului iranian, care se amplifică.

Noi negocieri pentru a pune capăt războiului care durează de patru ani erau aşteptate să aibă loc la Abu Dhabi înainte ca acest centru din Golf să fie vizat de atacuri iraniene. Zelenski a declarat săptămâna aceasta că Kievul este deschis şi la alte locuri, cum ar fi Turcia sau Elveţia.

"Următoarea întâlnire trilaterală Ucraina, SUA şi Rusia a fost planificată pentru perioada 5-9 martie, în funcţie de evoluţiile din întreaga lume. În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu", a scris Zelenski pe X, reluând comentarii pe care le-a făcut într-un interviu acordat postului italian de televiziune Rai.

"Am vorbit cu partea americană, deoarece ei sunt cei care invită Ucraina şi Rusia la întâlnire, despre posibilitatea schimbării locului şi a amânării întâlnirii pentru o perioadă din cauza războiului din Orientul Mijlociu", a adăugat el.

Zelenski a mai spus că Kievul speră că schimbul de prizonieri de război convenit în cadrul întâlnirilor anterioare va continua şi şi-a reiterat, de asemenea, criticile la adresa cererii Moscovei ca Ucraina să se retragă din restul de 20% din regiunea sa estică Doneţk.