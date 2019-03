Actualul masurator de audiente va calcula consumul de televiziune din Moldova si in urmatorii cinci ani. Compania a fost desemnata astazi castigatoarea unui concurs in care a fost singura participanta - VIDEO

De procesul de selectare s-a ocupat o comisie formata din reprezentanti ai 5 televiziuni, dintre care 4 vand publicitate prin doua case de vanzari acuzate de intelegere de cartel, casele de vanzari mentionate, 5 agentii de publicitate si doi clienti locali.

Membrii comisiei, desi nu au expertiza necesara, au scris caietul de sarcini al concursului. Un asemenea document este in mod normal unul tehnic, extrem de complex. Pentru licitatiile din Romania, de exemplu, este elaborat de consultanti internationali.

Pro Tv Chisinau s-a oferit sa identifice si sa asigure finantarea unui expert care sa creeze caietul de sarcini pentru concursul din Moldova. Comisia insa a refuzat.

Dragos VICOL, PRESEDINTELE CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI: “Nu am avut bani”.

La licitatie a fost invitat sa participe operatorul existent, dar si 2 mari companii internationale - Kantar din Marea Britanie si GFK din Germania. Ambele s-au aratat extrem de interesate sa vina in Moldova, in dorinta de a se extinde pe o piata noua. Procesul de elaborare si depunere a ofertelor necesita, de regula, pana la jumatate de an.

Companiile interesate desfasoara propriile masuratori ca sa se documenteze asupra situatiei din noua piata, studiaza datele statistice si modul de distribuire a semnalului TV, precum si specificul consumului de televiziune.

Totusi, pentru licitatia din Moldova a fost stabilit un termen de 30 de zile de depunere a ofertelor. Mai mult decat atat, invitatia de participare a fost lansata pe 26 decembrie 2018, intr-o perioada in care practic toate companiile din Europa se aflau in vacanta de Craciun. Adica potentialii participanti au pierdut alte doua saptamani din termen.

Eugeniu SARBU, PRESEDINTELE COMISIEI: “Le-am mai dat o luna”.

“Daca lasam pe mai tarziu, era incurcatura cu alegerile”.

Kantar si GFK au refuzat sa participe la licitatie in aceste conditii si, neoficial, s-au declarat dezamagite de modul de organizare a concursului. Din aceste motive, PRO TV considera ca procesul de selectare a fost puternic viciat, iar licitatia a fost facuta in asa fel incat sa impiedice o competitie reala.

Din acest motiv, Pro Tv Chisinau isi anunta clientii ca nu va vinde publicitate in baza punctelor de rating calculate de masurator si va efectua masuratori paralele pe care le va pune la dispozitia partenerilor comerciali, asa cum a facut-o pe parcursul ultimilor 10 ani.