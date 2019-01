Carabinierii moldoveni invata cum sa utilizeze masinile Toma, ca sa disperseze multimea in caz de protest: "Se fac cursuri specializate"

Dorin PURICE, SECRETAR DE STAT AL MAI: „Din cate stiu eu acum se fac cursuri speciale pentru persoanele care vor folosi aceste masini.”

Acum octombrie anul trecut, premierul spunea ca vehiculele au ajuns la Ministerul Afacerilor Interne si ca i-a multumit presedintelui turc pentru asta.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "Au ajuns si cunosc pentru ca Erdogan a declarat depsre acest lucru. I-am multumit si cum se spune "Calul de dar nu se cauta de dinti" sau cum se spune. Este corect sa multumesti atunci cand ti se ofera ceva in dar.

In cadrul vizitei la Chisinau, Recep Erdogan a adus cu el doua vehicule de combatere a demonstratiilor in masa. Seful statului turc spune ca le-a oferit in dar Ministerului Afacerilor Interne.