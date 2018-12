Mihai Stratulat ar putea candida la parlamentare pe listele PD? Medicul pediatru, care, potrivit lui, e membru PD din 2009, a participat la Forumul Organizatiei municipale Chisinau a Partidului Democrat - AUDIO

Mihai Stratulat sustine ca e membru PD de acum 9 ani. Astazi, acesta a participat la Forumul Organizatiei municipale Chisinau a Partidului Democrat.

Intrebat daca ar putea participa la alegerile parlamentare din februarie pe listele PD, medicul pediatru ne-a spus:

Mihai STRATULAT, MEDIC PEDIATRU: “Doar am participat acum la Forum, am fost invitat ca membru. Daca o sa iau o decizie am sa anunt pe pagina mea de facebook. - Inseamna ca aveti planuri de viitor in politica? - Odata ce sunt membru, nu stiu, sincer sa va zic inca nu m-am gandit.”





In iulie, Stratulat a postat mai multe mesaje pe pagina sa de socializare in care a vorbit despre nereguli in sistemul medical din tara.

Medicul pediatru sustinea ca medicii de la doua spitale din capitala pun diagnostice exagerate copiilor si ii tin internati, desi nu ar fi nevoie. Asta pentru ca institutiile sa primeasca mai multi bani. Directorii spitalelor au negat atunci acuzatiile. Problema a fost discutata la Guvern, iar ulterior Ministerul Sanatatii a anunta ca va face controale, iar CNA a pornit o ancheta.







