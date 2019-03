Nemultumiti ca langa blocul in care locuiesc urmeaza sa fie construita o cladire, un grup de locatari le-a blocat muncitorilor calea de acces in curte - VIDEO

Nemultumiti ca langa blocul in care locuiesc urmeaza sa fie construita o cladire, un grup de locatari le-a blocat muncitorilor calea de acces in curte. Acestia spun ca si-ar fi dorit ca acolo sa fie amenajata o parcare sau un teren de joaca pentru copii, primaria insa a dat terenul in arenda unei firme de constructii care vrea sa ridice un bloc cu 10 etaje. Reprezentantul companiei spune ca are toate actele in regula, cei de la primarie confirma asta.