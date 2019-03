Viorel Mardare s-a stins din viata. Regretatul regizor suferea de o boala nemiloasa - FOTO

Viorel Mardare s-a stins in acesata dimineata. Prietenii regizorului au facut anuntul pe o retea de socializare.

Regretatul Mardare, suferea de o boala nemilosa de care a aflat acum cateva luni. El a fost diagnosticat cu o forma de cancer care ii afecta rinichii, plamanii si ficatul. Atunci prietenii lui au pornit o campanie de colectare de fonduri pentru a-l ajuta sa se vindece, dar din pacate starea lui era deja prea grava.

Viorel Mardare a fost unul dintre cei mai creativi regizori din Moldova. Talentul sau cinematografic a trecut chiar si hotarele tarii, iar numeroasele pelicole semnate de acesta au facut o imagine despre poporul nostru, in ochii strainilor. Cea mai recenta productie de promovare a turismului, “Be our gueste in Moldova”, aparuta in toamna anului trecut, a devenit virala pe retelele de socializare.