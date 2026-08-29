Plăcinte cu vișine într-o dimensiune de 18 metri pătrați au fost pregătite la Moldexpo și au doborât recordul național de anul trecut. Desertul a fost realizat de opt brutării, care s-au mobilizat pentru a transforma plăcinta într-un adevărat simbol al produselor moldovenești. În total, au fost folosite 320 de kilograme de făină, 270 de kilograme de vișine și 10 kilograme de zahăr pudră.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Plăcintele cu vișină au fost puse una câte una pe această masă de 18 metri pătrați. Anume așa a fost creată această plăcintă uriașă, care a doborât recordul național de anul trecut cu doi metri pătrați.”

320 de kilograme de făină, 270 de kilograme de vișine și 10 kilograme de zahăr pudră – acestea sunt ingredientele, care au fost folosite pentru plăcinta care a doborât recordul național.

Sergiu HAREA, PREȘEDINTELE CAMEREI DE COMERȚ: „În România și în Bulgaria sunt recorduri la plăcinta cu brânză de vaci sau brânze de oi, a venit ideea cu plăcinta cu vișină, care este tradițională în Republica Moldova și nu o grăsim în altă parte. Plăcinta este pregătită în diferite moduri, conform regiunilor țării.”

La prepararea plăcintei au participat opt brutării din întreaga țară. Călin Ricu a adus plăcinte de la Sculeni.

Călin RICU, PROPRIETARUL UNEI PATISERII: „Toți care vin din Europa la noi, îi întâmpinăm cu plăcintele noastre. Plăcintele sunt fabricate din făina de la moara noastră, deținută de bunelul nostru. vișina proprie de pe câmpurile noastre adunate.”

Victor Oriol povestește că patiseria la care lucrează a contribuit cu 45 de kilograme de plăcinte, pregătite de cinci oameni în decurs de patru zile.

Victor ORIOL, PATISER: „Toată plăcinta are o umplutură specială, din vișine de la nord. Toată plăcinta care are înăuntru 65% de umplutură. E o rețetă tradițională a companiei noastre, care o respectăm de 20 de ani.”

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „O idee foarte bună, cea mai mare plăcintă. Pentru că plăcinta face parte nu doar din gastronomia noastră, dar din tradiția noastră. Asta e asociere cu mama, cu bunica, cu rudele, cu sărbătoare.”

Evenimentul a avut loc în cadrul celei de-a doua ediții a Expoziției Naționale „Produs Autohton”, desfășurată la Moldexpo.