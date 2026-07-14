24 de pompieri din Republica Moldova au pornit astăzi spre Grecia, unde vor participa la o misiune internațională de prevenire și stingere a incendiilor forestiere. Timp de două săptămâni, aceștia vor fi gata să intervină ori de câte ori va fi nevoie.

Pompierii din Republica Moldova sunt gata să intervină în sprijinul autorităților din Grecia. În această dimineață, primul contingent al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a pornit spre regiunea Salonic, unde va participa la misiunea de pre-poziționare desfășurată în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

La ceremonia de detașare au participat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, conducerea IGSU și ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. Oficialii au subliniat că misiunea confirmă nivelul înalt de pregătire al pompierilor moldoveni și consolidează cooperarea dintre Republica Moldova și statele europene în gestionarea situațiilor de urgență.

Andrei TCACI, ȘEF SCHIMBUL NR.1, INSPECTORATUL PENTRU COMBATEREA TERESTRĂ A INCENDIILOR: „Mergem în misiune pentru 15 zile și la 15 august vom fi înlocuiți de schimbul numărul 2.”

„Sunt șef-adjunct al echipei de combatere a incendiilor forestiere. Echipa este formată din 24 de pompieri și 7 unități tehnice. Suntem pregătiți pentru a interveni ori de câte ori ar fi nevoie.”



Pe durata detașării, echipa va patrula și va monitoriza zonele cu risc ridicat de incendii forestiere. În cazul apariției unor focare, pompierii moldoveni vor interveni alături de colegii lor din Grecia și din celelalte state participante pentru limitarea și stingerea incendiilor. Programul de pre-poziționare are drept scop reducerea timpului de răspuns în cazul incendiilor de vegetație, prin amplasarea preventivă a echipelor în regiunile cu risc sporit.

„Este o onoare să reprezentăm Republica Moldova într-o nouă misiune internațională și să fim alături de colegii noștri din celelalte state europene.”

„Indiferent de țară, misiunea unui pompier rămâne aceeași – de a salva foarte multe vieți, alte bunuri materiale și să fim acolo unde alte persoane sunt în pericol sau sunt careva situații imprevizibile din punct de vedere excepțional sau alte tipuri de situații de risc.”

„E prima mea misiune în Grecia și o privesc ca pe o responsabilitate.”



Pentru IGSU, aceasta este a patra misiune de sprijin în Grecia și a treia desfășurată în calitate de membru cu drepturi depline al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Prima intervenție a pompierilor moldoveni în Grecia a avut loc în 2021, pe insula Evia. Cea mai recentă misiune s-a desfășurat anul trecut, în regiunea Patras, unde salvatorii moldoveni au intervenit în peste 30 de incendii forestiere, oferind sprijin autorităților elene.

În același timp, autoritățile elene, dar și localnicii din zonele afectate, au transmis scrisori de mulțumire Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova.

Regiunea Salonic se confruntă cu mai multe incendii de vegetație, cel mai recent izbucnind în zona Oreokastro. Flăcările au dus la evacuarea mai multor localități și au afectat inclusiv obiective industriale, provocând un nor de fum care s-a extins asupra orașului. Situația a determinat autoritățile elene să mențină un nivel sporit de alertă și să consolideze echipele de intervenție în zonele cu risc ridicat.