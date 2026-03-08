Astăzi sărbatorim Ziua Internațională a Femeii, ziua în care toate fetele, domnișoarele, mamele, bunicile sunt în centrul atenției. În această zi, totul este despre femei.

Originile Zilei Internaționale a femeilor

Pentru prima dată, Ziua femeilor a fost sarbatorită la 28 martie 1909 în urma unei decizii a Partidului Socialist American sub denumirea „Ziua națională a femeii”. La 23 martie 1909 in New York a avut loc o conferința a socialiștilor americani unde s-a discutat despre drepturile femeilor. Începand cu anul 1913, femeile din Rusia au sarbătorit ziua femeii În ultima duminică din februarie.

După Primul Război Mondial sărbătoarea a fost uitată În cea mai mare parte în occident. La sfârșitul anilor 60, a fost readusă la viață de unele grupări feministe sub numele „Ziua internațională a luptei feministe”. Noul nume semnifica resurgența radicalismului politic, ziua fiind adesea sărbatorită alături de diferite organizații de stânga, dar și o moderată distanțare față de politica de partid organizată. Sarbatoarea a devenit din ce în ce mai populară pană când a fost sarbatorită de Organizația Națiunilor Unite în 1975.

Următoarea etapă în instituirea zilei dedicate femeii l-a constituit proclamarea, în 1977, de către ONU, a Anului Internațional al Femeilor și declararea perioadei 1976–1985 ca Deceniul ONU pentru condiția femeii.

Tradiții si obiceiuri de 8 martie în Moldova

În această zi, bărbații dăruiesc flori și mici cadouri celor mai importante femei din viața lor - soțiilor, iubitelor, mamelor, fiicelor sau colegelor. Se spune că, în Republica Moldova în special, este bine să porți mărțișorul pe care l-ai primit în dar de 1 martie, pentru a avea noroc pe parcursul anului nu doar pe plan profesional, dar și pe cel amoros.

Ce flori se oferă de 8 Martie

Ziua de 8 Martie, Ziua Femeii, este legată simbolic de flori, mai ales de lalele. Aceste flori reprezintă primăvara și gingășia. Lalelele sunt asociate cu prietenia, căldura și cu un nou început. Această floare este cu adevarăt îndrăgită în toată lumea.

Pe lângă lalele, cele mai populare flori oferite de Ziua Femeii sunt ghioceii, narcisele sau freziile, care sunt și florile specifice anotimpului primavara.

Narcisele se asociază cu renașterea datorită faptului că ele sunt primele flori care apar primavara.

Freziile sunt considerate florile misterului, datorită mirosului lor subtil. Acesta simbolizeaza încredere, prietenie si inocență. De asemenea, în epoca victoriană, freziile simbolizau încrederea dintre iubiți. Iar ghioceii sunt asociați cu speranță, bucurie și sunt simbolul unui nou început.