Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare, după ce a atacat proprietarul unui bar din Fălești și i-a aplicat mai multe lovituri, care i-au provocat decesul. Acesta și-a recunoscut vina.

Potrivit Procuraturii Generale, cazul s-a întâmplat în aprilie. Tânărul se afla în stare de ebrietate alcoolică și a inițiat un conflict cu proprietarul localului.

În timpul conflictului, acesta l-a înjunghiat pe bărbat cu un cuțit în zona gâtului. Ulterior, a luat o sticlă și i-a aplicat victimei mai multe lovituri în regiunea capului.

Victima a murit la spital

În urma agresiunii, bărbatul a suferit leziuni grave, care i-au pus viața în pericol. Victima a fost transportată la spital, însă după aproximativ două săptămâni a decedat.