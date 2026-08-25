Un grup criminal organizat urma să se întâlnească într-un cimitir din Bălți pentru a discuta despre bani și a transmite bunuri. Autoritățile au oprit întâlnirea înainte ca aceasta să aibă loc. Opt bărbați, care ar fi făcut parte din grupare, au fost identificați și verificați.

Cei opt bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 52 de ani, au fost identificați în cimitirul din Bălți, unde urma să aibă loc întâlnirea. Aceștia se aflau acolo pentru a participa la întâlnirea planificată de membrii organizației și pentru a soluționa chestiuni financiare.

Ce au depistat autoritățile

În timpul verificărilor corporale și al percheziției unui automobil, au fost depistate o armă de foc și trei cartușe de calibrul 9 mm. De asemenea, au fost ridicate telefoane mobile, carduri bancare, bani, trei cagule și alte obiecte care ar putea avea legătură cu activitatea grupării.

Trei bărbați, testați pozitiv la consumul de droguri

În cazul a trei dintre cei opt bărbați, testele au indicat consumul de substanțe narcotice.

Ancheta continuă

Cazul este în continuare documentat de autorități, care urmează să stabilească rolul fiecăruia dintre cei opt bărbați și detaliile legate de activitatea grupării.