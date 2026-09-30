O mamă din Chișinău a sesizat poliția, după ce a găsit la fiica sa o pastilă psihotropă. psihotrop. Fata i-a spus că a primit-o de la un coleg. Patru adolescenți au fost identificați, iar în urma verificărilor au fost găsite sute de truse medicale cu substanțe interzise.

Patru adolescenți, identificați

Au fost identificați patru adolescenți, cu vârste între 12 și 16 ani, suspectați că le-ar fi dat și altor colegi pastilele.

Unul dintre minori a predat benevol o trusă medicală cu tuburi ce conțineau pastile, spunând că acestea ar fi fost găsite într-un spațiu destinat protecției civile, iar în cadrul verificărilor efectuate la domiciliul acestuia au fost depistate și alte truse medicale cu produse similare.

158 de truse, depistate în centre de refugiu

În acest context, polițiștii au dispus verificări ample la mai multe centre de refugiu aflate în gestiunea unei societăți pe acțiuni, unde au fost depistate 158 de truse medicale, din perioada sovietică, destinate acordării primului ajutor în cazul unor eventuale incidente radiologice.

Autoritățile verifică modul în care preparatele au ajuns în posesia adolescenților și legalitatea păstrării truselor.