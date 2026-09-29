Decizia Curții de Apel București de a-l aresta preventiv pe Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune a fost pronunțată în lipsa fostului candidat la prezidențiale, care plecase deja de la sediul instanței. Între timp, el a fost preluat de polițiști de la locuința sa din Mogoșoaia.

UPDATE, ora 18.30: Călin Georgescu și polițiștii care îl escortează au ajuns la Arestul Central, conform imaginilor difuzate de Digi24. Acolo, fostul candidat la prezidențiale a fost așteptat de susținătorii săi.

UPDATE, ora 18.12: Potrivit imaginilor difuzate de Antena 3 CNN și România TV, Călin Georgescu a fost preluat de polițiști de la locuința sa din Mogoșoaia. El a fost încătușat și urcat într-o mașină a poliției și se află în drum spre Arestul Central din Capitală, unde deja s-au adunat zeci de susținători ai lui.

Știrea inițială: Călin Georgescu se află la locuința sa din Mogoșoaia și urmează să fie preluat de polițiști pentru a fi arestat preventiv, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov pentru HotNews.

Potrivit IPJ Ilfov, „în prezent se derulează activitățile specifice pentru punerea în executare a mandatului de arestare preventivă”.

Polițiștii urmează să meargă la locuința lui pentru a-l ridica si a-l duce în arest.

Curtea de Apel a întors decizia Tribunalului București

Marți, Curtea de Apel București a întors decizia primei instanțe și a hotărât ca fostul candidat la prezidențiale să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Georgescu a fost reținut în dosar în data de 21 septembrie, iar Tribunalul București a decis apoi să îl plaseze sub control judiciar. Astăzi, Curtea de Apel a înlocuit măsura cu arestul preventiv.

În ședința de astăzi, doi judecători din completul de la Curtea de Apel București – judecătoarele Violeta-Elena Georgescu-Ashemimry (șefa Secției I penală de la CAB) și Cristina Grecu – au avut opinii divergente. Prin urmare, a fost format un complet de divergență, adică a fost adus încă un magistrat care să încline balanța.

Speța în care Călin Georgescu este acuzat că l-a înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu cu 1,1 milioane de euro este al treilea dosar care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Luni, Georgescu a avut termen în procesul de tentativă de lovitură de stat, în care sunt judecați Horațiu Potra și alți 20 de inculpați, însă a fost amânat. Instanța a stabilit următorul termen pe 12 octombrie, transmite Hotnews.