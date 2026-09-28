Nistrul, unul dintre cele mai importante râuri ale țării, a ajuns într-o situație alarmantă. În nord, la Naslavcea, apa s-a retras atât de mult încât albia râului a rămas pe alocuri complet descoperită, iar în unele zone Nistrul poate fi traversat pe jos. Situația este provocată în principal de debitele foarte mici care vin din Ucraina, pe fondul secetei și al lipsei precipitațiilor.

În satul Naslavcea din nordul țării, nivelul Nistrului a scăzut considerabil.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Mă aflu în albia râului Nistru, loc care până nu demult avea câțiva metri adâncime, iar acum nivelul apei abia de ajunge la nivelul gleznelor. Ba mai mult, râul Nistru, pe lățime, poate fi traversat cu ușurință pe jos, până în partea ucraineană, care se află după acești copaci.”

Pe alocuri, fundul bazinului, aflat până nu demult la câțiva metri sub apă, este acum complet dezgolit. Au ieșit la suprafață insulele care erau acoperite de apă, iar malurile sunt pline de nămol, alge verzi și pietre de râu. În alte zone, nivelul apei este atât de scăzut, încât întinderea râului poate fi urmărită pe sute de metri.

Angela, care locuiește pe malul râului povestește că de când apele s-au retras, a putut să traverseze Nistrul în șlapi.

Angela, LOCUITOARE DIN NASVLACEA: „Iată așa în șlapi cum sunt am mers de-a lungul râului. Astăzi văd că au mai dat drumu la apă. Iată așa am mers, prin mijlocul Nistrului, până la cea dea doua insulă. ”

Femeia spune că nu au mai văzut niciodată râul într-o asemenea stare.

Angela, LOCUITOARE DIN NASVLACEA: „ Sunt din 1971 și când eram copil încă nu erau baraje. Dar așa încă nu am văzut Nistrul.”

De asemenea, în unele zone în lipsa apei a murit și mult peste. Oamenii din Naslavcea spun ca timp de două zile, în unele regiuni de pe Nistru, apele s-au retras aproape complet și ca abia astăzi fluxul a revenit, dar este unul mic și lent.

„Am 76 de ani și nu țin minte așa ceva. Mereu era apă mare, dar mică nu a fost niciodată în viață.”

Reprezentanții primăriei vorbesc despre un dezastru ecologic și cer implicarea autorităților centrale.

Tatiana REABCO, FUNCȚIONAR PRIMĂRIA NASLAVCEA: „Catastrofă ecologică, Nistru a scăzut foarte tare, a scăzut cu câțiva zeci de metri de la nivelul malului. E foarte mult pește mort, începe să se descompună și miroase urât. Această catastrofă este la nivel de stat deja.”

Potrivit Ministerului Mediului, Nistrul a ajuns la cote istorice de scădere, iar situația se agravează de la o zi la alta. Pentru că seceta persistă, în lacul Novodnistrovsk, nivelul apei a coborât cu peste zece metri, până sub pragul critic, iar autoritățile spun că monitorizează situația non-stop pentru a preveni problemele de aprovizionare cu apă potabilă.

Faptul că în Nistru ajunge mai puțină apă acum se va resimți mai mult până la lacul de acumulare de la Dubăsari, segmentul inferior al râului, spre Chișinău, este protejat la această etapă. Din 26 septembrie, în Republica Moldova a intrat în vigoare starea de urgență în sectorul hidrologic. Pe durata acesteia este sistată captarea apei din Nistru și Prut pentru irigare. Apa potabilă nu poate fi folosită pentru activități precum udarea gazonului și a spațiilor decorative, spălarea străzilor, curților sau fațadelor, precum și pentru umplerea piscinelor și bazinelor recreative. Au fost pregătite și soluții de rezervă – sonde arteziene, pompe de mare capacitate și transportarea apei în localitățile care ar putea rămâne fără apă în rețea.