Gazul și căldura se scumpește din 1 octombrie. Consumatorii casnici vor achita 26 lei și 13 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus. Noul tarif este cu aproape 5 lei și 84 bani mai mare decât cel actual. Tariful a fost aprobat astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care explică majorarea prin creșterea prețurilor la gaze pe piața internațională.

Noile tarife intră în vigoare începând cu 1 octombrie.

Totodată, ANRE a aprobat și noile tarife pentru energia termică, atât pentru consumatorii din municipiul Chișinău, cât și pentru cei din municipiul Bălți.

Pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica, tariful crește cu 1.257 de lei, de la 2.020 la 3.277 de lei pentru o gigacalorie.

La CET-Nord, majorarea este de 1.173 de lei, de la 2.201 la 3.374 de lei pentru o gigacalorie.

Scumpirea vine pe fondul creșterii puternice a prețurilor la gaze pe piața europeană. Autoritățile de la Chișinău spun că situația este legată de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat livrările de gaze lichefiate și a crescut presiunea asupra pieței europene. Anterior, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, de declarat că, în prima jumătate a lunii septembrie, prețul de referință TTF, utilizat pe piața europeană a gazelor, a ajuns la aproximativ 84 de euro pentru un megawatt-oră, cu circa 50% peste nivelul luat în calcul la stabilirea tarifului actual.

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Și Energocom a invocat creșterea prețurilor externe atunci când a cerut majorarea tarifului. Cotațiile TTF (Facilitatea de Transfer al Titlului), la care sunt indexate unele dintre contractele de achiziție, au avut fluctuații importante în ultimele zile. Dacă săptămâna trecută prețul a ajuns la 82-85 de euro pentru un MWh, ulterior acesta a coborât la aproximativ 70-71 de euro. Buzatu a spus că evoluția din următoarele zile va fi decisivă pentru costul gazelor cumpărate de Energocom.

În aceste condiții, autoritățile spun că menținerea tarifului actual ar duce la acumularea unor noi devieri financiare pentru Energocom, adică diferențe între costul real de procurare a gazului și prețul inclus în tarif. ANRE susține că ajustarea este necesară pentru ca furnizorul să-și poată acoperi costurile justificate și să-și mențină capacitatea de a asigura livrările în sezonul rece.

Noua majorare vine la mai puțin de o lună după precedentă. De la 1 septembrie, consumatorii casnici au început să achite 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, față de 14 lei și 42 de bani anterior.