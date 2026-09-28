Președinția sud-coreeană a cerut duminică seara scuze din partea Kievului pentru că a făcut public transferul către Seul al celor doi prizonieri de război nord-coreeni capturați de Ucraina, scrie AFP.

Această neînțelegere survine într-un moment în care Kievul a solicitat un sprijin mai mare din partea aliaților săi, în contextul intensificării bombardamentelor rusești. La originea acesteia se află doi soldați care au fost luați prizonieri de Ucraina în ianuarie 2025 în regiunea rusă Kursk, în cadrul desfășurării militare a Phenianului în sprijinul Moscovei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit joi, în fața ONU, transferul acestora, explicând că „nu a fost ușor să-i captureze în viață”.

Omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung, a deplâns imediat faptul că Kievul a încălcat un acord de confidențialitate în această privință.

Dmitro Litvine, consilierul lui Zelenski, a explicat că Ucraina este „o țară deschisă” și a considerat că ar fi fost ciudat să predea acești soldați în secret.

„Faptul că partea ucraineană a încălcat acordul de confidențialitate dintre cele două țări și a divulgat (informația) în mod unilateral constituie, în sine, un fapt foarte grav”, a afirmat totuși duminică Seong Ghi-hong, secretarul prezidențial sud-coreean pentru relații publice.

Seulul denunță un „fals”

El a adăugat că „declarația falsă a serviciului de presă prezidențial ucrainean, potrivit căreia nu ar fi existat niciun acord de confidențialitate (…), subminează grav încrederea dintre cele două guverne și afectează grav relațiile de prietenie dintre cele două țări”.

Președinția sud-coreeană a solicitat, așadar, în mod solemn „o explicație și scuze oficiale”, a continuat Seong, precizând că președinția ia în considerare „măsuri suplimentare care ar putea fi necesare”, fără a oferi însă mai multe detalii.

Ucraina a făcut apel la aliații săi să îi furnizeze mijloace de apărare antiaeriană pentru a face față bombardamentelor rusești.

Coreea de Sud, un important producător de armament, s-a abținut întotdeauna să livreze arme în zone de conflict active, dar dezbaterea a fost reînviată de implicarea Phenianului în conflictul din Ucraina.

Narațiune „eroică”

Kievul estimează că zeci de mii de soldați nord-coreeni au sprijinit forțele ruse de la lansarea invaziei în februarie 2022, scrie hotnews.ro

Potrivit specialiștilor, această implicare aduce Phenianului avantaje economice și militare, precum și experiență pe câmpul de luptă.

„Coreea de Nord folosește soldații desfășurați pentru a crea o poveste eroică în scopuri de propagandă, iar guvernul sud-coreean pare să se teamă că confirmarea și făcând publică întoarcerea prizonierilor în Sud ar reaprinde și mai mult ostilitatea față de Seul”, a explicat Park Won-gon, profesor la Universitatea Ewha.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung încearcă să stabilească un dialog cu Coreea de Nord și a propus vecinului său discuții fără condiții, fără a primi deocamdată un răspuns din partea Phenianului.

Fie că sunt din Sud sau din Nord, toți coreenii sunt considerați cetățeni cu drepturi depline ai Coreei de Sud, în conformitate cu Constituția.

Ce spun soldații capturați, potrivit unui ONG

Într-o scrisoare adresată unei ONG-uri din Seul după capturarea lor, cei doi soldați nord-coreeni în cauză și-au exprimat dorința de a duce o „viață normală” în Coreea de Sud.

Unul dintre ei a declarat că a lucrat într-o unitate de recunoaștere și că a fost înrolat încă de la vârsta de 17 ani.

Potrivit organizațiilor de apărare a drepturilor omului, soldații nord-coreeni care pleacă să lupte alături de armata rusă pe frontul ucrainean primesc ordinul să se sinucidă mai degrabă decât să se predea.

În aprilie, liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a elogiat personal pe soldații căzuți în Ucraina, menționând că aceștia au recurs la „lupte corp la corp sfidând moartea și la explozii sinucigașe eroice, fără ezitare”.