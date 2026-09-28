Drăgostin Păduraru, fiul fostului ministru al Justiției Ion Păduraru, a fost reținut împreună cu alți doi bărbați într-un dosar privind comercializarea cocainei în Chișinău. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de către sursele noastre. Deocamdată, nu am reușit să aflăm cine este avocatul bărbatului pentru a solicita o reacție.

Potrivit poliției, au fost reținuți trei bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani. Aceștia sunt suspectați că ar fi pus la cale o schemă de vânzare a cocainei în Chișinău.

Pe 25 septembrie, ofițerii Direcției Antidrog a INI i-au reținut pe doi dintre suspecți, de 36 și 40 de ani. În timpul perchezițiilor, polițiștii au găsit telefoane care ar fi fost folosite la comiterea infracțiunii, dar și pliculețe cu cocaină despre care oamenii legii susțin că erau destinate comercializării.

În aceeași zi a fost reținut și al treilea suspect, în vârstă de 20 de ani. În urma percheziției au fost găsite telefoane și pachețele cu cocaină care urmau să ajungă la consumatori din Chișinău.

Procurorii cer 30 de zile de arest

Cei trei au fost reținuți pentru 72 de ore, iar procurorul de caz a cerut instanței aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia se pot alege cu o pedeapsă între 12 și 15 ani de închisoare.

Sursă video: Poliția Republicii Moldova