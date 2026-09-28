Proces penal în cazul unei minore de 14 ani, care ar fi fost bătută de mai multe adolescente. Incidentul a devenit cunoscut în momentul în care o înregistrare video cu agresiunea a fost publicată pe rețelele sociale. Poliția anunță că a fost sesizată în acest caz acum aproape două săptămâni, iar toate fetele implicate au fost deja identificate.

Imaginile în care o fată este bătută au fost publicate recent pe mai multe canale de Telegram. În video se văd două adolescente care o trântesc la pământ pe victimă și o lovesc cu cruzime. Altcineva filmează întreaga scenă. Potrivit descrierii, incidentul ar fi avut loc într-un parc din sectorul Ciocana al capitalei. Poliția anunță că a fost alertată pe 16 septembrie. Din primele informații, fata abuzată are 14 ani, pe când motivul agresiunii nu este clar.

Diana FETCO, ȘEFA SECȚIEI PROTOCOL ȘI COMUNICARE, IGP: „În urma măsurilor întreprinse, minorele implicate în agresiune au fost identificate. Pe caz a fost inițiat un proces penal, în cadrul căruia urmează să fie stabilite toate circumstanțele și să fie luată o decizie conform prevederilor legislației.”

Într-un caz similar, produs acum 3 zile în capitală, un tânăr de 19 ani a fost agresat fizic și umilit de un grup de șase persoane, majoritatea fiind minori. Toți cei vizați au fost identificați și plasați ulterior în arest preventiv pentru 30 de zile. Incidentul s-a produs lângă niște cămine studențești. În acest context, Universitatea Tehnică a Moldovei a dispus o anchetă internă.

Citeste si : Clipe de groază pentru un tânăr din Chișinău: a fost bătut și umilit de către un grup de adolescenți. Poliția a reținut mai multe persoane - VIDEO