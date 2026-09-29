Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a reacționat la inițiativa de astăzi a mai multor formațiuni de opoziție de a iniția procedura de suspendare din funcție a președintelui Maia Sandu. Acesta susține că formațiunile s-au unit pentru a o înlătura din funcție și afirmă că demersul ar servi unor interese venite de la Moscova.

Igor Grosu a criticat inițiativa opoziției și a enumerat mai multe probleme despre care spune că ar fi trebuit să-i preocupe pe reprezentanții formațiunilor politice.

„Iată că opoziția s-a unit. Credeți că pentru a condamna dronele rusești care ne pun în pericol? Nu. Sau pentru că au găsit soluții reale de a cumpăra gaz mai ieftin? Sau poate pentru că știu cum să aducă apă în Nistru? Sau pentru că au decis să contribuie la avansarea Republicii Moldova pe calea aderării la UE? Niciuna dintre acestea”, a declarat liderul PAS.

Acesta a remarcat și absența liderilor formațiunilor de opoziție de la conferința de presă și a pus la îndoială motivele pentru care aceștia nu și-ar fi asumat public inițiativa.

„Curios că nici nu au ieșit liderii acestor partide. Le-o fi fiind rușine de propria inițiativă. Poate e o comandă de mai sus și nici ei nu vor să se asocieze cu acest ordin”, a afirmat Grosu.

Liderul PAS a făcut referire și la activitatea politică anterioară a unor reprezentanți ai opoziției, susținând că unii dintre aceștia au fost la guvernare și au avut poziții controversate în raport cu regiunea transnistreană și Federația Rusă.

„Majoritatea celor cu inițiativa rușinoasă au fost la putere. Unii chiar au vrut să pună pe seama cetățenilor pretinsa datorie de miliarde a regiunii transnistrene la gaz către Federația Rusă. Alții au lucrat cu FSB ca să câștige alegerile. Unii și azi lucrează”, a spus Grosu.

Potrivit acestuia, inițiativa de suspendare a șefei statului ar demonstra, în opinia sa, ce îi unește pe reprezentanții opoziției.

„Cel puțin am văzut azi, încă o dată, ce-i unește. Ordinele rușinoase venite de la Moscova pentru subminarea suveranității și viitorului țării noastre”, a declarat liderul PAS.

Grosu a mai spus că Maia Sandu a fost aleasă președinte de „aproape 1 milion de cetățeni” și că aceștia așteaptă rezultate în domenii precum integrarea europeană, menținerea păcii, sprijinirea populației și relansarea economiei.

„Să vrei să o dai jos pe Maia Sandu înseamnă să nesocotești voința poporului și să te supui doar interesului Rusiei”, a afirmat acesta.

În final, liderul PAS a reiterat sprijinul formațiunii pentru șefa statului și pentru parcursul european al Republicii Moldova. Grosu a declarat că partidul va continua să susțină construirea unui „stat european, puternic și demn” și a criticat ceea ce a numit modelul de guvernare promovat de cei care au condus anterior țara.

Opoziția cere suspendarea Maiei Sandu din funcție

Inițiativa opoziției vine după ce mai multe formațiuni parlamentare au anunțat că vor demara procedura de suspendare din funcție a președintelui Maia Sandu. Despre acest lucru a declarat deputatul Blocului „Alternativa”, Ion Chicu, care a precizat că demersul urmărește atragerea șefei statului la răspundere politică, constituțională și juridică.

În reacție, Președinția a declarat pentru PRO TV că Maia Sandu își va continua mandatul încredințat de cetățeni și va proteja „ordinea constituțională, democrația și libertatea tuturor”.

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