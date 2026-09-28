Momente dramatice în centrul Kievului, după ce un dronă a lovit clădirea Academiei Naționale de Științe a Ucrainei. Acoperișul și ultimele două etaje au fost cuprinse de flăcări, iar oamenii rămași în interior au încercat să se salveze ieșind pe ferestre. O femeie a murit în urma atacului. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional.

Potrivit imaginilor publicate de presa ucraineană pe Telegram, deasupra clădirii de pe strada Volodîmîrska s-a ridicat un nor dens de fum negru, iar focul a cuprins acoperișul și etajul superior. Mai multe persoane pot fi văzute la ferestrele de la etajul trei, aparent blocate în clădire din cauza incendiului.

Atac la Kiev/ Telegram

Atac la Kiev/ Telegram

Atac la Kiev/ Telegram

Atac la Kiev/ Telegram

Atacul a avut loc în timpul unei noi serii de lovituri cu drone asupra Kievului. UNIAN scrie că este vorba despre drone reactive. În apropierea clădirii Academiei Naționale de Științe se află și Ambasada Germaniei din Ucraina.

Atac la Kiev/ Telegram

Inițial, administrația militară a Kievului a anunțat că, în cartierul Șevcenkivski, o dronă a lovit o clădire nerezidențială, iar informațiile despre victime erau în curs de verificare. Ulterior, autoritățile au confirmat moartea unei femei în urma atacului.

Atacul asupra capitalei a afectat și alte zone. Potrivit primarului Vitali Kliciko, trei persoane au fost rănite în cartierul Podilski, inclusiv un băiat de 17 ani care a fost transportat la spital. În cartierul Obolonski, o dronă a avariat o stație PECO și a provocat un incendiu, iar în Șevcenkivski a fost lovită o clădire de birouri.

Autoritățile ucrainene continuă să actualizeze informațiile despre victime și pagubele provocate de atac.