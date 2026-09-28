Milioane de lei din dividende, două apartamente, un teren și un Mercedes GLC. Sunt câteva dintre bunurile și veniturile declarate de noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, după numirea în funcție. Potrivit declarației de avere depuse la 25 septembrie 2026, veniturile acestuia din anul 2025 au depășit 5,5 milioane de lei moldovenești, cea mai mare parte a banilor provenind din dividendele încasate de la Banca Transilvania.

În 2025, Claudiu Năsui a încasat de la Banca Transilvania dividende în valoare de 1.187.266 de lei românești, echivalentul a peste 4,5 milioane de lei moldovenești.

Tot anul trecut, acesta a primit și o indemnizație de la Camera Deputaților din România, în valoare totală de 234.832 de lei românești, adică aproximativ 900 de mii de lei moldovenești.

La aceste venituri se adaugă 6.206 euro obținuți din darea în chirie a unui apartament, sumă echivalentă cu aproximativ 125 de mii de lei moldovenești.

În total, veniturile declarate de Năsui pentru anul 2025 depășesc 5,5 milioane de lei moldovenești, potrivit documentului depus la Autoritatea Națională de Integritate.

Două apartamente, evaluate la sute de mii de euro

La capitolul bunuri imobile, noul ministru a declarat două apartamente.

Primul, cu o suprafață de 49 de metri pătrați, a fost dobândit în 2007 prin contract de vânzare-cumpărare. Valoarea declarată a acestuia este de 400.000 de euro.

Cel de-al doilea apartament are o suprafață de 99 de metri pătrați și a fost dobândit în 2016 printr-un contract de schimb. Valoarea declarată este de 177.650 de euro.

Năsui mai deține un teren destinat construcțiilor și amenajărilor, cu o suprafață de 10,6 metri pătrați, dobândit în 2016.

Mercedes GLC, cumpărat în 2016

În declarația de avere apare și un autoturism Mercedes GLC, fabricat în 2016 și dobândit în același an.

Valoarea declarată a automobilului este de 40.000 de euro, în timp ce valoarea de piață indicată în declarație este de 20.000 de euro. Documentul precizează că diferența dintre cele două valori este determinată de amortizarea în timp.

Are bani în cont și titluri de stat

La capitolul active financiare, Claudiu Năsui a declarat un cont curent sau echivalente, inclusiv card, deschis la Banca Transilvania din Cluj, România. Soldul indicat este de 24.829,69 de lei românești, echivalentul a peste 95 de mii de lei moldovenești.

Noul ministru a declarat și trei titluri de stat, cu dobânzi de 1,6%, 5% și 6,8%, emise de Ministerul Finanțelor din România.

Participații la trei companii

Declarația mai arată că Năsui deține participații la trei companii din România.

Este vorba despre Muntenia Global Invest, unde este indicată o cotă de participare de 20.970, cu o valoare declarată de 167.760 de lei românești, Bio Carpatherra, cu o cotă de 80 și o valoare de 800 de lei românești, precum și Banca Transilvania, unde este indicată o cotă de participare de 718.914, cu o valoare declarată de 25.521.447 de lei românești.

Declarația de avere și interese personale a fost depusă de Claudiu Năsui la 25 septembrie 2026, după numirea acestuia în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.