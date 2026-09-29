Opoziția parlamentară anunță inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Despre asta, a declarat deputatul blocului „Alternativa”, Ion Chicu, în cadrul unui briefing de presă. Politicianului a precizat că inițiativa vizează atragerea șefei statului la răspundere politică, constituțională și juridică. Contactați de PRO TV, reprezentanții Președinției ne-au spus că vor reveni ulterior cu o reacție.

„46 de deputați din Parlamentul Republicii Moldova au semnat proiectul privind inițierea procedurii de suspendare a președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Proiectul a fost înregistrat astăzi la Secretariatul Parlamentului, iar Biroul permanent al Parlamentului urmează să stabilească data examinării acestuia în ședința plenară”., a declarat Ion Chicu.

Deputatul susține că inițiativa opoziției are la bază ceea ce aceasta consideră a fi o degradare a situației din Republica Moldova pe mai multe planuri.

„Noi, reprezentanții plenipotențiali ai poporului Republicii Moldova, deputați în Parlament, considerând statul de drept, pacea civică, democrația, demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic valori supreme ale acestui stat, constatăm degradarea semnificativă a situației generale în țară, pe plan social, economic, politic”, a spus Chicu.

El a făcut referire și la hotărârea Parlamentului din 8 iunie 2019 privind recunoașterea caracterului captiv al statului.

„Inclusiv în comparație cu situația de la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova prin hotărârea Parlamentului Republicii Moldova numărul 39 din 8 iunie 2019”, a adăugat deputatul.

Totodată, Ion Chicu a acuzat actuala guvernare de încălcarea principiului separației puterilor în stat și a susținut că președintele Maia Sandu și-ar fi asumat competențe care aparțin altor ramuri ale puterii.

„Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separației puterilor în stat și prin arogarea abuzivă de către președintele Republicii Moldova a competențelor celorlalte ramuri ale puterii de stat”, a declarat Ion Chicu.

Ce prevede Constituția

Potrivit Constituției, președintele poate fi suspendat din funcție dacă sunt constatate fapte grave prin care sunt încălcate prevederile Legii Supreme. Pentru suspendare este nevoie de votul a două treimi dintre deputați, iar ulterior poate fi organizat un referendum privind demiterea șefului statului.