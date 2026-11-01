În satul Boghenii Noi, raionul Ungheni, a început recoltarea șofranului, considerat cel mai scump condiment din lume. Antreprenoarea Cristina Rotari cultivă planta pe un hectar, după ani de documentare și testare a solului. Recoltarea se face manual, iar din fiecare floare sunt extrase cu grijă stigmatele roșii, din care se obține condimentul. Un kilogram de șofran ecologic poate ajunge să coste până la 60 de mii de euro.

Așa începe fiecare dimineață din ultimele săptămâni pentru Cristina Rotari. Alături de câțiva muncitori zilieri pe care i-a angajat, aceasta culege manual, cu grijă, fiecare floare de șofran din câmpul său de un hectar.

Cristina ROTARI, FONDATOARE AFACERE CU ȘOFRAN: „Floarea trebuie culeasă în fiecare zi, ea nu trebuie să fie expusă la soare puternic mai mult de 5-6 ore pentru că își pierde din proprietățile ei. Aceste trei stigmate au proprietăți foarte puternice în ulei, uleiurile esențiale. Asta și este toată puterea florii.”

Procesul de culegere este o adevărată plăcere și pentru muncitori.

„E plăcut să lucrezi într-o așa sistemă de floricele. Eu se primește că mă odihnesc aici.”

Iar după ce florile sunt culese, urmează cea mai migăloasă etapă a procesului, extragerea stigmatelor roșii din flori.

Din experiența Cristinei Rotari, șofranul este o plantă rezistentă și ușor de întreținut, care se adaptează la diferite tipuri de sol și poate supraviețui iernilor geroase.

Cristina ROTARI, FONDATOARE AFACERE CU ȘOFRAN: „Bulbii sunt procurați din Italia. Planta nu este pretențioasă. Ea nu necesită ploaie, nu necesită pământ deosebit. Este ideal un pământ nisipos. Poate crește și în lut, și în pământ mai pietros. Este rezistent iarna până la -25 de grade.”

Un kilogram de șofran ecologic poate ajunge să coste până la 60 de mii de euro, iar un gram până la 80 de euro.

Cristina ROTARI, FONDATOARE AFACERE CU ȘOFRAN: „Este o afacere profitabilă, se merită, dacă ai unde să îl realizezi. Este o afacere frumoasă, este ceva ce nu găsești în toată ziua.”

Dincolo de potențialul economic, cultura șofranului implică și riscuri. Vremea nefavorabilă, bolile sau problemele apărute în perioada de înflorire pot compromite recolta și provoca pierderi importante. Considerat cel mai scump condiment din lume, șofranul a început să fie cultivat în Republica Moldova în 2014.