Guvernul vine cu precizări după ce pe rețelelele de socializare au apărut informații despre o presupusă compromitere a semnăturii electronice. Specialiștii au verificat cazul și spun că semnătura este autentică. Aceștia continuă investigația pentru a clarifica situația.

Potrivit Guvernului, totul a pornit de la o postare pe facebook, în care un cetățean a scris că a descoperit o tranzacție pe care nu ar fi făcut-o în contul bancar al organizației neguvernamentale pe care o reprezintă.

Potrivit acestuia, era vorba despre un transfer de bani între două conturi ale aceleiași organizații. Banii nu au ieșit din conturile acesteia.

Ulterior, autorul a șters postarea, însă informația a fost distribuită mai departe de mai multe persoane, inclusiv de politicieni.

Ce au descoperit specialiștii

Specialiștii de la Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică au verificat cazul. Primele rezultate arată că semnătura electronică este autentică și nu a fost falsificată sau compromisă, așa cum s-a vehiculat pe rețelel de socializare.

Verificările nu s-au încheiat. Specialiștii urmează să stabilească toate detaliile în zilele următoare.

Guvernul critică politicienii

Reprezentanții Guvernului spun că este grav faptul că informația a fost distribuită fără verificare, mai ales de persoane publice și deputați.

„Guvernul îndeamnă cetățenii și actorii din spațiul public să verifice informațiile înainte de a le distribui și să se alăture unui efort comun de combatere a falsurilor și manipulărilor care urmăresc să semene neîncredere în societate”, transmite Executivul.

Atac cibernetic în Republica Moldova

Datele personale a peste 750 de mii de moldoveni au fost extrase în urma atacului cibernetic. Informațiile vizate includ nume, date despre familie, pensii, permise de conducere și unele date financiare. Procuratura municipiului Chișinău a pornit un dosar penal pentru încălcarea vieții private și divulgarea datelor urmăririi penale.

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Ce trebuie să verifici în EVO după atacul cibernetic

După atacul cibernetic asupra sistemelor guvernamentale, Agenția de Guvernare Electronică vine cu noi recomandări pentru utilizatorii aplicației EVO. Cetățenii pot verifica dacă datele lor au fost accesate în registrele de stat, sunt avertizați să fie atenți la tentativele de fraudă și trebuie să actualizeze obligatoriu aplicația, dacă primesc o notificare în acest sens. Autoritățile precizează că mesajul de actualizare este oficial și nu reprezintă o tentativă de înșelăciune.

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