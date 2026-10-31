Un bărbat de 65 de ani a murit într-un accident rutier produs astăzi, la Ungheni, după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu un camion.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în satul Pîrlița. Bărbatul se afla la volanul unui automobil și ar fi pierdut controlul volanului. Mașina a intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un camion care transporta materiale de construcție, condus de un bărbat de 41 de ani.

Șoferul a murit la spital

În urma impactului, bărbatul a fost transportat la spital, unde a decedat din cauza traumatismelor suferite.

Conducătorul camionului a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile producerii accidentului.

Accident rutier/ Poliția RM

Accident rutier/ Poliția RM

Sursa video: Telegram/Accidente Rutiere Moldova