Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este dispus să se întâlnească direct cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pentru a discuta inclusiv cele mai dificile subiecte ale negocierilor de pace, printre care și problema teritoriilor ocupate de Rusia. Declarația a fost făcută de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, într-un interviu acordat publicației finlandeze Helsingin Sanomat, după vizita sa de două zile în Finlanda.

Potrivit șefului diplomației ucrainene, Kievul a susținut inițiativa unei convorbiri telefonice între Vladimir Putin, președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store. În timpul discuției, care a durat aproximativ 90 de minute, au fost transmise două mesaje principale: necesitatea unui armistițiu și propunerea organizării unei întâlniri față în față între liderii ucrainean și rus.

„Ne dorim această întâlnire și suntem pregătiți pentru ea. Probabil că doar o întâlnire între Zelenski și Putin poate conferi o nouă dimensiune negocierilor. Zelenski este pregătit să discute cele mai dificile și sensibile probleme, inclusiv chestiunea teritorială”, a declarat Andrii Sîbiha.

Ministrul a adăugat că negocierile directe ar putea permite adoptarea unor măsuri de consolidare a încrederii, precum schimburile de prizonieri și returnarea copiilor ucraineni duși în Rusia.

Moscova, exclusă din lista locurilor de întâlnire

Șeful diplomației ucrainene a precizat că locul întrevederii nu este o prioritate pentru Kiev, cu condiția ca aceasta să nu aibă loc la Moscova sau în Belarus. El a glumit că nici Coreea de Nord nu ar fi o opțiune potrivită.

Sîbiha a calificat drept „neserioasă” invitația Kremlinului adresată lui Zelenski de a merge la Moscova. În trecut, liderul ucrainean a propus organizarea unei întrevederi într-o țară neutră, însă Rusia a respins inițiativa și a insistat ca discuțiile să aibă loc pe teritoriul său.

Între timp, președintele ucrainean a propus ca întâlnirea cu Putin să aibă loc în marja summitului G20, programat în Statele Unite în luna decembrie. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins această posibilitate, dar nu a exclus în totalitate o întrevedere între cei doi lideri, precizând că aceasta ar necesita o pregătire amplă.

Ucraina vrea un rol mai mare pentru Europa

Andrii Sîbiha a pledat și pentru o implicare mai activă a liderilor europeni în negocierile de pace. Potrivit acestuia, Europa ar trebui să vorbească pe o singură voce și să completeze eforturile diplomatice conduse de Statele Unite.

Ministrul ucrainean și-a exprimat îngrijorarea față de anumite acțiuni ale administrației Donald Trump, despre care susține că ar face pași în direcția satisfacerii unor solicitări ale Moscovei. Printre acestea ar fi presiunile privind schimbarea conducerii Ucrainei, ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și reluarea achizițiilor de motorină rusească de către SUA.

Cu toate acestea, Sîbiha a subliniat că implicarea Washingtonului rămâne esențială pentru încheierea războiului și obținerea unor garanții de securitate pentru Ucraina.

„Nu este realist să punem capăt războiului fără ei, nici să obținem garanții reale de securitate pentru viitor fără ei”, a declarat oficialul.

Negocierile ar putea continua la Abu Dhabi

Potrivit ministrului ucrainean, discuțiile trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia ar urma să continue la Abu Dhabi, în luna noiembrie. Acestea ar trebui să arate dacă Moscova este cu adevărat dispusă să pună capăt războiului pe cale diplomatică.

Totodată, Sîbiha a invocat intensificarea atacurilor rusești asupra Ucrainei drept unul dintre motivele pentru care Kievul încearcă să deschidă noi canale diplomatice. Acesta a afirmat că Rusia ar fi lansat 100 de rachete balistice asupra Ucrainei în decurs de două săptămâni.

La rândul său, președintele american Donald Trump a declarat miercuri, 28 octombrie, că speră să organizeze „foarte curând” o întâlnire la nivel înalt între Putin și Zelenski, transmite Digi24.