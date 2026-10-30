Un bărbat a fost condamnat la 24 de ani de închisoare, după ce a abuzat sexual o fetiță de 7 ani, pe care ulterior a încercat să o omoare.

Potrivit Procuraturii, cazul a avut loc la 29 mai 2026, într-o localitate din centrul țării. Bărbatul a ademenit copila cu o ciocolată, în timp ce aceasta se plimba cu bicicleta, apoi a dus-o într-o fâșie forestieră.

Acolo, acesta a comis acte cu caracter sexual asupra fetei, după care a strangulat-o și a abandonat-o în stare de inconștiență, crezând că a omorât-o.

Din fericire, fetița și-a revenit, a reușit să ajungă acasă și i-a povestit mamei ce s-a întâmplat. Femeia a alertat imediat poliția.

Bărbatul și-a recunoscut integral vina

În timpul audierilor, bărbatul și-a recunoscut vina. Acesta a declarat că a crezut că fetița a murit și că a lăsat-o intenționat în locul în care a atacat-o, fără să solicite ajutor medical.

Pentru faptele comise, instanța l-a condamnat la 24 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Totodată, acesta va trebui să achite victimei despăgubiri de peste 500.000 de lei pentru prejudiciul material, moral și biologic.

Bărbatul nu este la prima abatere de la lege. Acesta a mai fost judecat și condamnat anterior pentru mai multe infracțiuni de furt și jaf.